Не менее 12 400 гривен: как украинским пенсионерам оформить достойную пенсию

Некоторые украинские пенсионеры могут получать не менее 12 тысяч гривен в месяц.
Часть украинцев вполне законно может оформить пенсию в размере 12 400 гривен. И это минимальная выплата.
Многие из наших сограждан уехали из Украины после полномасштабного вторжения российских оккупантов Согласно данным ООН, большинство беженцев живут в Польше.
Им сообщили, что если они официально работают в Польше, то имеют право оформить Пенсию. Минимальная пенсионная выплата в Польше на 2023 год составляет 1445,48 злотых, если в перерасчете на гривны, то это примерно 12 400 гривен.
В Украине далеко не все пенсионеры могут мечтать о подобных суммах, ведь минимальная пенсия при наличии достаточного количества лет трудового стажа будет где-то на уровне 2500 гривен.
Что получить пенсию в Польше, украинец должен отвечать некоторым критериям:
- последнее официальное место работы должно быть в Польше;
- лицо работало по трудовому договору или договору поручения – umowa o prac или umowa zlecenie;
- пенсионный возраст достигнут во время пребывания в Польше, 65 лет для мужчин и 60 — для женщин;
- нужно иметь минимальный трудовой стаж – 25 лет мужчинам и 20 – женщинам;
- общий стаж включает в себя годы работы как в Украине, так и в Польше;
- человек постоянно проживает в Польше.
Все лица, отвечающие вышеперечисленным требованиям, могут оформить пенсию на тех же основаниях, что и граждане Польши.
Еще в 2012 году Украина и Польша подписали договор о социальном обеспечении, что позволяет украинцам получать минимальную пенсию в Польше.
Однако чем больше была официальная зарплата, тем выше будет пенсия.
Чтобы оформить пенсию в Польше, вам понадобятся следующие документы:
- паспорт;
- номер PESEL;
- карта избитую;
- регистрационный номер карты налогоплательщика;
- трудовая книжка, диплом, военный билет и другие документы, подтверждающие стаж.
➡Відкриваємо ЗБІР КОШТІВ на придбання «Тепловізійного монокуляра з далекоміром AGM Fuzion LRF TM25-384» (тепловізор) для снайперів роти вогневої підтримки (92-й батальйон). Допоможемо тим, завдяки кому ми досі живі. Номер карти mono 5375411203876318. Або ж - поповнити Монобанку. Важлива кожна гривня!
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter