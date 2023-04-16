Не менее 12 400 гривен: как украинским пенсионерам оформить достойную пенсию

Некоторые украинские пенсионеры могут получать не менее 12 тысяч гривен в месяц.

Часть украинцев вполне законно может оформить пенсию в размере 12 400 гривен. И это минимальная выплата.

Многие из наших сограждан уехали из Украины после полномасштабного вторжения российских оккупантов Согласно данным ООН, большинство беженцев живут в Польше.

Им сообщили, что если они официально работают в Польше, то имеют право оформить Пенсию. Минимальная пенсионная выплата в Польше на 2023 год составляет 1445,48 злотых, если в перерасчете на гривны, то это примерно 12 400 гривен.

В Украине далеко не все пенсионеры могут мечтать о подобных суммах, ведь минимальная пенсия при наличии достаточного количества лет трудового стажа будет где-то на уровне 2500 гривен.

Что получить пенсию в Польше, украинец должен отвечать некоторым критериям:

последнее официальное место работы должно быть в Польше;

лицо работало по трудовому договору или договору поручения – umowa o prac или umowa zlecenie;

пенсионный возраст достигнут во время пребывания в Польше, 65 лет для мужчин и 60 — для женщин;

нужно иметь минимальный трудовой стаж – 25 лет мужчинам и 20 – женщинам;

общий стаж включает в себя годы работы как в Украине, так и в Польше;

человек постоянно проживает в Польше.

Все лица, отвечающие вышеперечисленным требованиям, могут оформить пенсию на тех же основаниях, что и граждане Польши.

Еще в 2012 году Украина и Польша подписали договор о социальном обеспечении, что позволяет украинцам получать минимальную пенсию в Польше.

Однако чем больше была официальная зарплата, тем выше будет пенсия.

Чтобы оформить пенсию в Польше, вам понадобятся следующие документы:

паспорт;

номер PESEL;

карта избитую;

регистрационный номер карты налогоплательщика;

трудовая книжка, диплом, военный билет и другие документы, подтверждающие стаж.