Не менше 12 400 гривень: як українським пенсіонерам отримувати достойну пенсію 

Деякі українські пенсіонери можуть отримувати не менше 12 тисяч гривень щомісяця.

Частина українців цілком законно може оформити пенсію у розмірі 12 400 гривень І це мінімальна виплата.

Чимало наших співгромадян виїхали з України після повномасштабного вторгнення російських окупантів Згідно з даними ООН, більшість біженців живуть в Польщі.

Їм повідомили, що якщо вони офіційно працюють в Польщі, то мають право оформити Пенсію. Мінімальна пенсійна виплата в Польщі станом на 2023 рік складає 1445,48 злотих, якщо в гривні, то це приблизно 12 400 гривень.

В Україні далеко не всі пенсіонери можуть мріяти про подібні суми, адже мінімальна пенсія при умові наявності достатньої кількості років трудового стажу буде десь на рівні 2500 гривень.

Що отримати пенсію в Польщі, українець повинен відповідати деяким критеріям:

останнє офіційне місце роботи повинно бути в Польщі;

особа працювала по трудовому договору або договору доручення — umowa o prac або umowa zlecenie;

пенсійного віку досягнуто під час перебування в Польщі, 65 років для чоловіків та 60 — для жінок;

потрібно мати мінімальний трудовий стаж — 25 років чоловікам та 20 — жінкам;

загальний стаж включає роки роботи як в Україні, так і в Польщі;

особа постійно проживає в Польщі.

Все особи, які відповідають перерахованих вище вимогам, можуть оформити пенсію на тих же підставах, що і громадяни Польщі.

Ще в 2012 році Україна та Польща підписали договір про соціальне забезпечення, що дає можливість українцям отримувати мінімальну пенсію в Польщі.

Однак, чим більшою була офіційна зарплата, тим вищою буде пенсія.

Щоб оформити пенсію в Польщі, вам знадобляться такі документи:

паспорт;

номер PESEL;

карта побиту;

реєстраційний номер картки платника податків;

трудова книжка, диплом, військовий квиток та інші документи, які підтверджують стаж.