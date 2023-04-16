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Не менше 12 400 гривень: як українським пенсіонерам отримувати достойну пенсію 

17.04.2023
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Деякі українські пенсіонери можуть отримувати не менше 12 тисяч гривень щомісяця. 

Частина українців цілком законно може оформити пенсію у розмірі 12 400 гривень І це мінімальна виплата. 

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Чимало наших співгромадян виїхали з України після повномасштабного вторгнення російських окупантів Згідно з даними ООН, більшість біженців живуть в Польщі. 

Їм повідомили, що якщо вони офіційно працюють в Польщі, то мають право оформити Пенсію. Мінімальна пенсійна виплата в Польщі станом на 2023 рік складає 1445,48 злотих, якщо в гривні, то це приблизно 12 400 гривень. 

В Україні далеко не всі пенсіонери можуть мріяти про подібні суми, адже мінімальна пенсія при умові наявності достатньої кількості років трудового стажу буде десь на рівні 2500 гривень. 

Що отримати пенсію в Польщі, українець повинен відповідати деяким критеріям:

  • останнє офіційне місце роботи повинно бути в Польщі;
  • особа працювала по трудовому договору або договору доручення — umowa o prac або umowa zlecenie;
  • пенсійного віку досягнуто під час перебування в Польщі, 65 років для чоловіків та 60 — для жінок;
  • потрібно мати мінімальний трудовий стаж — 25 років чоловікам та 20 — жінкам;
  • загальний стаж включає роки роботи як в Україні, так і в Польщі;
  • особа постійно проживає в Польщі. 

Все особи, які відповідають перерахованих вище вимогам, можуть оформити пенсію на тих же підставах, що і громадяни Польщі. 

Ще в 2012 році Україна та Польща  підписали договір про соціальне забезпечення, що дає можливість українцям отримувати мінімальну пенсію в Польщі. 

Однак, чим більшою була офіційна зарплата, тим вищою буде пенсія. 

Щоб оформити пенсію в Польщі, вам знадобляться такі документи:

  • паспорт;
  • номер PESEL;
  • карта побиту;
  • реєстраційний номер картки платника податків;
  • трудова книжка, диплом, військовий квиток та інші документи, які підтверджують стаж. 


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17.04.2023
1 хвилина на прочитання
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