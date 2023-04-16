Не менше 12 400 гривень: як українським пенсіонерам отримувати достойну пенсію 

Деякі українські пенсіонери можуть отримувати не менше 12 тисяч гривень щомісяця.
Частина українців цілком законно може оформити пенсію у розмірі 12 400 гривень І це мінімальна виплата.
Чимало наших співгромадян виїхали з України після повномасштабного вторгнення російських окупантів Згідно з даними ООН, більшість біженців живуть в Польщі.
Їм повідомили, що якщо вони офіційно працюють в Польщі, то мають право оформити Пенсію. Мінімальна пенсійна виплата в Польщі станом на 2023 рік складає 1445,48 злотих, якщо в гривні, то це приблизно 12 400 гривень.
В Україні далеко не всі пенсіонери можуть мріяти про подібні суми, адже мінімальна пенсія при умові наявності достатньої кількості років трудового стажу буде десь на рівні 2500 гривень.
Що отримати пенсію в Польщі, українець повинен відповідати деяким критеріям:
- останнє офіційне місце роботи повинно бути в Польщі;
- особа працювала по трудовому договору або договору доручення — umowa o prac або umowa zlecenie;
- пенсійного віку досягнуто під час перебування в Польщі, 65 років для чоловіків та 60 — для жінок;
- потрібно мати мінімальний трудовий стаж — 25 років чоловікам та 20 — жінкам;
- загальний стаж включає роки роботи як в Україні, так і в Польщі;
- особа постійно проживає в Польщі.
Все особи, які відповідають перерахованих вище вимогам, можуть оформити пенсію на тих же підставах, що і громадяни Польщі.
Ще в 2012 році Україна та Польща підписали договір про соціальне забезпечення, що дає можливість українцям отримувати мінімальну пенсію в Польщі.
Однак, чим більшою була офіційна зарплата, тим вищою буде пенсія.
Щоб оформити пенсію в Польщі, вам знадобляться такі документи:
- паспорт;
- номер PESEL;
- карта побиту;
- реєстраційний номер картки платника податків;
- трудова книжка, диплом, військовий квиток та інші документи, які підтверджують стаж.
➡Відкриваємо ЗБІР КОШТІВ на придбання «Тепловізійного монокуляра з далекоміром AGM Fuzion LRF TM25-384» (тепловізор) для снайперів роти вогневої підтримки (92-й батальйон). Допоможемо тим, завдяки кому ми досі живі. Номер карти mono 5375411203876318. Або ж - поповнити Монобанку. Важлива кожна гривня!
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter