Підсилювач більше не потрібен: експерти пояснили, як покращити сигнал Wi-Fi без  ретранслятора

Чимало користувачів використовують ретранслятори для покращення сигналу роутера. Завдяки доступній ціні цей варіант є дуже популярним. Водночас мало кому відомо, що використання репітера може стати причиною затримки передачі даних, скорочення пропускної здатності мережі та перевантаження ефіру.

Ми з’ясували у профільних експертів, як підсилити сигнал, не використовуючи підсилювачі сигналу.

Деталі

Для власників великих будинків найбільш оптимальним варіантом буде перехід на використання Mesh-системи. Вона дозволяє створювати безшовні покриття по всьому помешканню. Розкидані по ньому точки працюють як одна мережа. Головна перевага Mesh-системи — можливість її розширення у будь-який час. Допустимо, у дворі вашого дому є “мертва зона”, де не працює Wi-Fi, в такому разі без особливих труднощів можна встановити там додатковий вузол зв’язку.

Якщо ж розгорнути Mesh-систему ви не плануєте, але бажаєте покращити якість сигналу, то краще бути придбати більш потужним маршрутизатор. Як показує практика, хорошого роутера буде достатньо для того, щоб забезпечити хороше покриття навіть у просторій квартирі.

Водночас експерти не радять купувати дешеве обладнання. Варто обрати маршрутизатор відомого виробника, який вже має певну репутацію, інакше ви можете зіткнутися з тією ж проблемою, заради вирішення якої і купували новий роутер.

Щоб отримати максимальну швидкість та стабільність Wi-Fi-сигналу в домі, розташування роутера грає важливу роль. Ось кілька порад, які можуть допомогти:

Розмістіть роутер по центру будинку: Це забезпечить рівномірне покриття Wi-Fi в усіх кімнатах.

Розмістіть роутер на вільному місці: Намагайтеся розмістити роутер віддалено від інших електронних пристроїв, таких як телевізори, мікрохвильові печі та інші побутові прилади. Це може допомогти запобігти перешкодам, які можуть знизити якість сигналу.

Встановіть антени роутера вертикально: Це забезпечить рівномірне покриття Wi-Fi в усіх напрямках.