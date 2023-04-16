Підсилювач більше не потрібен: експерти пояснили, як покращити сигнал Wi-Fi без  ретранслятора

Чимало користувачів використовують ретранслятори для покращення сигналу роутера. Завдяки доступній ціні цей варіант є дуже популярним. Водночас мало кому відомо, що використання репітера може стати причиною затримки передачі даних, скорочення пропускної здатності мережі та перевантаження ефіру.
Ми з’ясували у профільних експертів, як підсилити сигнал, не використовуючи підсилювачі сигналу.
Деталі
Для власників великих будинків найбільш оптимальним варіантом буде перехід на використання Mesh-системи. Вона дозволяє створювати безшовні покриття по всьому помешканню. Розкидані по ньому точки працюють як одна мережа. Головна перевага Mesh-системи — можливість її розширення у будь-який час. Допустимо, у дворі вашого дому є “мертва зона”, де не працює Wi-Fi, в такому разі без особливих труднощів можна встановити там додатковий вузол зв’язку.
Якщо ж розгорнути Mesh-систему ви не плануєте, але бажаєте покращити якість сигналу, то краще бути придбати більш потужним маршрутизатор. Як показує практика, хорошого роутера буде достатньо для того, щоб забезпечити хороше покриття навіть у просторій квартирі.
Водночас експерти не радять купувати дешеве обладнання. Варто обрати маршрутизатор відомого виробника, який вже має певну репутацію, інакше ви можете зіткнутися з тією ж проблемою, заради вирішення якої і купували новий роутер.
Щоб отримати максимальну швидкість та стабільність Wi-Fi-сигналу в домі, розташування роутера грає важливу роль. Ось кілька порад, які можуть допомогти:
- Розмістіть роутер по центру будинку: Це забезпечить рівномірне покриття Wi-Fi в усіх кімнатах.
- Розмістіть роутер на вільному місці: Намагайтеся розмістити роутер віддалено від інших електронних пристроїв, таких як телевізори, мікрохвильові печі та інші побутові прилади. Це може допомогти запобігти перешкодам, які можуть знизити якість сигналу.
- Встановіть антени роутера вертикально: Це забезпечить рівномірне покриття Wi-Fi в усіх напрямках.
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