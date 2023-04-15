Еще одна европейская страна платит украинским беженцам за возвращение домой

Для большого количества беженцев возвращение домой через год войны это важное решение. Бельгия помогает украинцам вернуться в Украину и предлагает гибкие условия возвращения домой.

Как отказаться от временной защиты: три способа

В настоящее время в Бельгии находится почти 70 тысяч украинцев. Беженцы из Украины получили статус временной защиты и карту А — вид на жительство, которое предоставляется иностранцам из страны, не являющейся членами ЕС. Отказаться от статуса можно тремя способами:

Лично. Нужно взять рандеву в отдел «Radiation» в коммуне. Там заполнятся соответствующая форма и получается подтверждение Modèle 8 certificat de radiation des registres de la population.

Онлайн. Отменить карту можно онлайн. Сделать это можно на сайте irisbox.irisnet.be. Для этого понадобится считыватель картридера удостоверение личности и пин-код, токен или программа itsme.

Электронная почта. Достаточно отправить письмо на электронную почту коммуны, заполнить форму “модель 8 бес” и добавить копию удостоверения личности. Иностранцы могут знаться по учету того же дня, когда подан запрос.

Какая организация помогает украинцам вернуться домой

Федеральное агентство по размещению беженцев Fedasil помогает украинцам вернуться домой. Эта услуга доступна гражданам Украины и иностранцам, имеющим право на жительство в Украине.

Пока Fedasil помогает возвращаться в Украину только автобусом. Сейчас есть рейсы в такие города: Киев, Ивано-Франковск, Львов, Тернополь, Житомир, Мукачево, Новоград-Волынский, Умань, Ровно, Стрый, Ужгород, Винницу.

Если заявку согласуют, организация оплатит поездку автобусом и предоставит выплату за возврат наличными — 50 евро на взрослого и 25 евро на ребенка. Эти средства можно израсходовать на продукты или транспорт от конечной остановки.

Чтобы получить средства, нужно звонить по номеру 0800 327 45.

Сейчас спрос на поездки в Украину очень высок, поэтому количество мест ограничено. Fedasil забронирует билеты, как только они будут в продаже.