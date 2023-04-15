Ще одна європейська країна платить українським біженцям за повернення додому 

Для великої кількості біженців повернення додому через рік війни це важливе рішення. Бельгія допомагає українцям повернутися до України та пропонує гнучкі умови повернення додому.

Як відмовитися від тимчасового захисту: три способи

Наразі в Бельгії перебуває майже 70 тисяч українців. Біженці з України отримали статус тимчасового захисту та карту А — дозвіл на проживання, який надається іноземцям з країни, що не є членами ЄС. Відмовитися від статусу можна трьома способами:

Особисто. Потрібно взяти рандеву в відділ «radiation» в комуні. Там заповняться відповідна форма та отримується підтвердження Modèle 8 certificat de radiation des registres de la population. Онлайн. Скасувати карту А можна онлайн. Зробити це можна на сайті irisbox.irisnet.be. Для цього знадобиться зчитувач картридера посвідчення особи та пін-код, токен або програма itsme. Електронною поштою. Достатньо надіслати лист на електронну пошту комуни, заповнити форму “модель 8 біс” та додати копію посвідчення особи. Іноземці можуть знатися з обліку того ж дня коли подано запит.

Яка організація допомагає українцям повернутися додому

Федеральна агенція по розміщенню біженців — Fedasil допомагає українцям повернутися додому. Ця послуга доступна громадянам України та іноземцям, що мають право на проживання в Україні.

Наразі Fedasil допомагає повертатися в Україну лише автобусом. Зараз є рейси в такі міста: Київ, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Житомир, Мукачево, Новоград-Волинський, Умань, Рівне, Стрий, Ужгород, Вінницю.

Якщо заявку погодять, то організація оплатить поїздку автобусом та надасть виплату за повернення готівкою — 50 євро на дорослого та 25 євро на дитину. Ці кошти можна витратити на продукти або транспорт від кінцевої зупинки.

Щоб отримати кошти потрібно дзвонити за номером 0800 327 45.

Зараз попит на поїздки до України дуже високий, тому кількість місць обмежена. Fedasil забронює квитки, як тільки вони будуть в продажу.