Новый тариф на электроэнергию: сколько будем платить и когда

Вероятно уже с мая тариф на электроэнергию в Украине повысят. По самым оптимистичным прогнозам стоимость кВт*час вырастет на 30-40%. Таким образом за каждый кВт электричества будем платить от 2,30 до 2,50 гривны.

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Потапенка, тарифы на электричество вырастут не в четыре раза, то есть до рыночной стоимости, а примерно на 30-40%.

Председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский рассказал, что в Минэнерго, НКРЭКУ и Министерстве социальной политики работает сразу несколько рабочих групп, которые изучают разные варианты пересмотра тарифов. Один из вариантов — изменение системы субсидий. Также рассматривается возможность внедрения разных тарифов в зависимости от объема потребления.

Сейчас в правительстве рассматривают разные сценарии повышения тарифов: от разового повышения цен до внедрения рыночных тарифов. В любом случае задача государства — защита самых уязвимых категорий потребителей путем предоставления субсидий.

При этом наиболее вероятный сценарий сейчас — многоэтапное повышение тарифов на протяжении определенного периода, например, двух лет и более.

Еще одно предположение экспертов — рассмотрение вариантов раздела ставок по тарифам. Например, в зависимости от количества потребленного электричества, как это есть сейчас. Допустим, вместо существующего одного порога, можно добавить два или даже три.

В то же время эксперты склонятся к тому, что правительство выберет какой-то мягкий сценарий повышения цен с механизмами защиты адресного характера для уязвимых категорий населения. Или реформу отложат на какое-то время, пока не останется других возможностей кроме как поднять тарифы для населения.

Население Украины сейчас не готово к повышению тарифов. Полномасштабное вторжение российских оккупантов серьезно повлияло на финансовый достаток людей. На время действия военного положения и еще шесть месяцев после его отмены действует запрет на повышение тарифов на газ и тепло. Электричество в этот список не входит, а значит, тарифы могут повысить. Однако официальных заявлений все еще нет.