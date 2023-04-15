Будьте обережні в ці дні: астролог назвала дати критичних подій цього квітня

Астролог Тамара Глоба заявила, що у квітні цього року відбудуться події, які кардинально вплинуть на життя всіх знаків зодіаку. За її словами мова йде про сонячне затемнення та ретроградний Меркурій.

З 19 квітня по 22 квітня — період найбільш значного впливу сонячного затемнення. Це триватиме п’ять днів.

За словами астролога, в цей період не можна планувати нічого важливого. Особливо обережними варто бути людям з нестійкою психікою, їм буде досить складно пережити цей період.

З астрологічної точки зору, сонячне затемнення може викликати зміни у житті людей, а саме: зміну напрямку і швидкості життя, незвичайні знайомства, можливість пізнання себе та свого потенціалу. В залежності від позиції затемнення в астрологічній карті конкретної людини, можливий і інший вплив на життя людини. Загалом подібні прогнози робляться індивідуально.

Ретроградний Меркурій своєю чергою може призвести до затримок в особистому та професійному розвитку, але також може дати можливість переглянути минулі дії і плани та розглянути нові можливості.

Звичайно, астрологічний вплив залежить від багатьох чинників, включаючи позиції планет в астрологічній карті людини, а також взаємодію з іншими астрологічними подіями. Тому складно говорити про якийсь загальний вплив на всіх людей без винятку. Звісно, небесні тіла чинять значний вплив на наше життя, але не варто покладатися лише на прогнози астрологів. Не забувайте, що ваше життя та доля в ваших руках, аналізуйте поточний стан справ, досвід кожної людини є унікальним, тож робіть як вважаєте за потрібне.

Не варто ігнорувати подібні прогнози астрологів, але й зациклюватися на них теж не варто. Вони можуть допомогти прийняти важливі вам рішення, але обов’язково враховуйте ваш унікальний досвід, це буде куди правильніше та точніше.