Новий тариф на електроенергію: скільки платитимемо і коли

Ймовірно, вже з травня тариф на електроенергію в Україні підвищать. За найоптимістичнішими прогнозами вартість кВт * год зросте на 30-40%. Таким чином, за кожен кВт електрики платитимемо від 2,30 до 2,50 гривні.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Потапенко, тарифи на електрику зростуть не вчетверо, тобто до ринкової вартості, а приблизно на 30-40%.

Голова НКРЕКУ Костянтин Ущаповський розповів, що у Міненерго, НКРЕКУ та Міністерстві соціальної політики працює одразу кілька робочих груп, які вивчають різні варіанти перегляду тарифів. Один із варіантів — зміна системи субсидій. Також розглядається можливість запровадження різних тарифів залежно від обсягу споживання.

Наразі в уряді розглядають різні сценарії підвищення тарифів: від разового підвищення цін до впровадження ринкових тарифів. У будь-якому разі завдання держави — захист найуразливіших категорій споживачів шляхом надання субсидій.

При цьому найімовірніший сценарій зараз — багатоетапне підвищення тарифів упродовж певного періоду, наприклад, двох років і більше.

Ще одне припущення експертів — розгляд варіантів розподілу ставок за тарифами. Наприклад, залежно від кількості спожитої електрики, як це зараз. Допустимо, замість наявного одного порога, можна додати два або навіть три.

Водночас експерти схиляться до того, що уряд обере якийсь м’який сценарій підвищення цін із механізмами захисту адресного характеру для вразливих категорій населення.Або реформу відкладуть на якийсь час, поки не залишиться інших можливостей, окрім як підняти тарифи для населення.

Населення України наразі не готове до підвищення тарифів. Повномасштабне вторгнення російських окупантів серйозно вплинуло на фінансовий достаток людей. На час дії воєнного стану та ще шість місяців після його скасування діє заборона на підвищення тарифів на газ та тепло. Електрика до цього списку не входить, а отже, тарифи можуть підвищити. Проте офіційних заяв досі немає.