В июне ряд украинцев получат кругленькую сумму к своим пенсиям

Для многих пенсионеров лето начнется с приятных новостей. Люди получат доплату к пенсиям сразу за два месяца. Речь идет о той надбавке, которую обещали работающим пенсионерам в апреле. Перерасчет состоится, но точные аналитические данные Пенсионный фонд получит только в конце мая. Соответственно, деньги людям поступят на счета уже в июне. Это одновременно будет доплата за два месяца: апрель и май. Обо всех этих деталях рассказала Елена Охрименко, директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины.

Размер доплаты у каждого будет разным

Следует отметить, что сумма доплаты у каждого будет разной. Все зависит от трудового стажа, наработанного лицом. От размера зарплаты и в результате страховых взносов, которые вносились в течение рабочего периода. Точные суммы каждый сможет узнать только тогда, когда деньги поступят на счет. Алгоритм пересчета будет напоминать мартовскую индексацию, правда, суммы доплат будут скромнее. В марте же средний размер доплаты составил 500 гривен. А пенсионеры, которые получают 6000 и более гривен ежемесячно и вовсе получили доплату в размере 1000 и более гривен.

Пенсионеры могут рассчитывать на компенсацию коммуналки

Даже со всеми доплатами пенсии миллионов человек не достигают даже 3500 гривен, что очень мало учитывая нынешние цены и инфляцию. В правительстве заявили, что готовы компенсировать пенсионерам оплату за коммунальные услуги. Для этого предусмотрены субсидии и льготы. Субсидии выходят в среднем по 1800 гривен ежемесячно и рассчитываются с учетом совокупного дохода семьи. То есть, если пенсионер живет не сам, то субсидия может не получиться, если члены семьи имеют хороший доход. Что касается льгот, то их можно получить вне зависимости от уровня дохода. Льготами могут компенсировать 25%, 50% и даже 100% от суммы коммуналки.