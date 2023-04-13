Как выбрать парфюм для себя и в подарок: 6 советов от экспертов

Желаете подобрать парфюм, который не просто вам понравится, а станет вашим личным брендом? Мы вам в этом поможем. Конечно, можно выбрать что-то из коллекции дольче Габбана – иконы мировой моды, представляющей роскошные ароматы для мужчин и женщин на протяжении пяти десятилетий, но какой бы парфюм вы не выбрали, информация, предоставленная ниже, точно будет вам полезной.

Разбираемся в терминологии

Прежде чем отправиться на поиски идеальных духов, стоит понять основные термины, используемые в мире парфюмерии. Ароматы делятся на ноты, которые определяются по времени испарения. Аромат парфюма состоит из трех частей: верхние, средние и нижние ноты.

Верхние ноты – это первые ноты, которые вы ощущаете при нанесении духов, они создают первое впечатление и редко держатся дольше нескольких часов. Нижние ноты – это аромат, который остается на вашей коже на протяжении долгого времени и создает основу запаха. Средние ноты появляются после испарения верхних нот и сохраняются несколько часов. Они не такие яркие, но их можно считать основой аромата.

Как выбрать духи для себя

Если вы хотите выбрать новый аромат для себя, рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций:

Определите, какую цель вы преследуете при покупке духов – для повседневного использования, для особых случаев, для работы и т.д.

Попробуйте тестеры или пробники духов, чтобы оценить, как они пахнут на вашей коже. Также можно использовать специальные карты с ароматами для лучшего понимания того, какие ноты вам больше нравятся.

Учитывайте сезон и время года при выборе духов. Летом лучше выбирать легкие, свежие ароматы, а зимой – более теплые и насыщенные.

Обратите внимание на сочетаемость аромата с вашим стилем и характером. Например, если вы любите спортивный стиль, то лучше выбрать свежий и динамичный аромат.

Убедитесь, что вы не аллергик на какие-либо компоненты аромата.

Помните, что выбор духов – это индивидуальный процесс, и что один и тот же аромат может пахнуть по-разному на разных людях. Не спешите, тщательно выбирайте и наслаждайтесь ароматами!

Еще один момент, который нужно учитывать, тип кожи. В парфюмерии кожу классифицируют на два типа: холодная и теплая. На теплой коже аромат будет раскрываться быстрее за счет того, что кровеносные сосуды расположены ближе к поверхности.

Как выбрать духи на подарок

В первую очередь узнайте о предпочтениях получателя. Попытайтесь сделать это ненавязчиво. Можете спросить человека о его любимых ароматах, брендах или даже конкретных духах или спросите. Также обратите внимание на стиль одежды и образ жизни получателя, это поможет сузить круг возможных вариантов.

Если вы знаете, что человек предпочитает определенный бренд, то выбор будет гораздо проще. Например, если они являются поклонниками бренда Dolce & Gabbana, вы можете рассмотреть их самые известные ароматы, такие как Dolce & Gabbana Light Blue, Dolce & Gabbana The One, Dolce & Gabbana Pour Femme и т.д.

В целом выбрать духи для себя, а тем более на подарок всегда непросто. В этом деле спешить не стоит, анализируйте доступные варианты и выбирайте свой идеальный аромат.