Експерти розповіли, як витягнути картку з банкомату, якщо той її “зажував”

Існує безліч ситуацій коли банкомат чомусь “з’їдає” картку. Нещодавно представники ПриватБанку розповідали, що серед причин може бути навіть недостатній баланс для проведення бажаної операції. Коли банкомат краде картку — це дуже неприємна ситуація. Потерпілий відразу розуміє, що йому доведеться пройти. А це мінімум кілька днів паперової тяганини з банком, заява, інкасація банкомату і аж після цього пластик буде повернено. Якщо до того ж з картки було списано кошти, але банкомат їх не видав, то процедура їх повернення буде ще складнішою, а її тривалість довшою. Експерти розповіли, як можна спробувати повернути картку не відходячи від банкомата.

Потрібно зробити три кроки

Якщо ви бачите, що банкомат завис, або ж він надто довго не віддає вашу картку і підозрюєте, що він її просто зажував, зробіть наступне:

Натисніть на кнопку “Скасувати” і утримуйте її мінімум 2-3 хвилин ні на секунду не відпускаючи. Якщо на екрані з’явиться напис чи ви впевнені, що хочете скасувати операцію, натисніть кнопку “Так”, але при цьому не відпускайте кнопку “Скасувати”. В багатьох випадках, банкомат повертає кредитку в той же момент.

Якщо цього не відбулося, почекайте ще хвилин 10-15 і спробуйте повторити ці маніпуляції. Можливо за цей час банкомат встиг перезавантажитися. Якщо ж нічого не вийшло, то не відходячи від банкомата телефонуйте на гарячу лінію банку, або через мобільний банкінг блокуйте картку і звертайтесь у найближче відділення за її відновленням.

Інколи люди не повертають свої картки, особливо якщо їх в них є декілька. Якщо на вкраденій картці були лише власні кошти, не було ніякої заборгованості, гроші банкомат не списував, то можна через додаток перекинути всі кошти на іншу картку, а вкрадену просто заблокувати і вже не відновлювати. Декому такий варіант дійсно підходить. Натомість відкрити нову картку набагато простіше ніж відновити стару.