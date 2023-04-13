Эксперты рассказали, как вытащить карту из банкомата, если тот ее “зажевал”

Существует множество ситуаций, когда банкомат почему-то “съедает” карточку. Недавно представители ПриватБанка рассказывали, что среди причин может быть и недостаточный баланс для проведения желаемой операции. Когда банкомат крадет карту – это очень неприятная ситуация. Потерпевший сразу понимает, через что ему придется пройти. А это минимум несколько дней бумажной волокиты с банком, заявление, инкассация банкомата и только после этого пластик будет возвращен. Если к тому же с карты были списаны средства, но банкомат их не выдал, то процедура их возврата будет еще сложнее, а ее продолжительность длиннее. Эксперты рассказали, как можно попытаться вернуть карту не отходя от банкомата.

Нужно сделать три шага

Если вы видите, что банкомат завис, или он слишком долго не отдает вашу карточку, и подозреваете, что он ее просто зажевал, сделайте следующее:

Нажмите кнопку “Отменить” и удерживайте ее минимум 2-3 минут ни на секунду не отпуская. Если на экране появится надпись уверены ли вы, что хотите отменить операцию, нажмите кнопку Да, но при этом не отпускайте кнопку Отменить. Во многих случаях банкомат возвращает кредитку в тот же момент.

Если этого не произошло, подождите еще 10-15 минут и попробуйте повторить эти манипуляции. Возможно, за это время банкомат успел перезагрузиться. Если же ничего не получилось, то не отходя от банкомата звоните по телефону на горячую линию банка, или через мобильный банкинг блокируйте карту и обращайтесь в ближайшее отделение за ее восстановлением.

Иногда люди не возвращают свои карточки, особенно если их у них несколько. Если на украденной карте были только собственные средства, не было никакой задолженности, деньги банкомат не списывал, то можно через приложение перебросить все средства на другую карту, а украденную просто заблокировать и уже не восстанавливать. Некоторым такой вариант действительно подходит. Открыть новую карточку намного проще, чем восстановить старую.