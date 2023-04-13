Українці можуть отримати по 10 000 євро: кінцевий термін подачі заявки спливає за 6 днів

Дана грантова програма повинна була завершитися 9 квітня, але у Мінцифрі втішили українців чудовою новиною. Програму продовжили до 20 квітня, тож ви все ще можете стати одним з десяти щасливчиків, які отримають грант на суму 10 000 євро для підтримки власного бізнесу. Дана програма стала можливою завдяки «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», яка фінансується Європейським Союзом та Урядом Німеччини і здійснюється компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Німецька організація співпрацює у даному питанні з Міністерством цифрової трансформації України, застосунком “Дія”, українською державною установою Офіс з розвитку підприємництва та експорту та українським національним проєктом із розвитку підприємництва та експорту “Дія.Бізнес”.
Хто може отримати грант?
Мова про офіційних підприємців, які працюють у сфері харчової промисловості або ж підтримують її.
Серед інших вимог:
- Підприємство зареєстроване на території Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Кіровоградської та Київської області. При цьому якщо бізнес зареєстрований у столиці, то він не може претендувати на грант. Допомагають лише підприємствам, які базуються на територіях, що найбільше потерпіли й продовжують потерпати від бойових дій.
- Ваш бізнес не працює і не співпрацює на/з тимчасово окупованими територіями, росією та білоруссю, а також іншими країнами, які підпадають під санкції.
- Ваш бізнес не отримував жодних грантів від благодійних організацій протягом останніх двох років.
- Власники бізнесу виключно громадяни України.
- Підприємство має потенціал, активно працює та розвивається.
- В компанії працює мінімум 11 працівників і максимум 249.
Подавати можна лише одну заявку. Результати відбору та імена переможців буде оголошено наприкінці травня.
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