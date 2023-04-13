Українці можуть отримати по 10 000 євро: кінцевий термін подачі заявки спливає за 6 днів

Дана грантова програма повинна була завершитися 9 квітня, але у Мінцифрі втішили українців чудовою новиною. Програму продовжили до 20 квітня, тож ви все ще можете стати одним з десяти щасливчиків, які отримають грант на суму 10 000 євро для підтримки власного бізнесу. Дана програма стала можливою завдяки «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», яка фінансується Європейським Союзом та Урядом Німеччини і здійснюється компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Німецька організація співпрацює у даному питанні з Міністерством цифрової трансформації України, застосунком “Дія”, українською державною установою Офіс з розвитку підприємництва та експорту та українським національним проєктом із розвитку підприємництва та експорту “Дія.Бізнес”.

Хто може отримати грант?

Мова про офіційних підприємців, які працюють у сфері харчової промисловості або ж підтримують її.

Серед інших вимог:

Підприємство зареєстроване на території Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Кіровоградської та Київської області. При цьому якщо бізнес зареєстрований у столиці, то він не може претендувати на грант. Допомагають лише підприємствам, які базуються на територіях, що найбільше потерпіли й продовжують потерпати від бойових дій. Ваш бізнес не працює і не співпрацює на/з тимчасово окупованими територіями, росією та білоруссю, а також іншими країнами, які підпадають під санкції. Ваш бізнес не отримував жодних грантів від благодійних організацій протягом останніх двох років. Власники бізнесу виключно громадяни України. Підприємство має потенціал, активно працює та розвивається. В компанії працює мінімум 11 працівників і максимум 249.

Подавати можна лише одну заявку. Результати відбору та імена переможців буде оголошено наприкінці травня.