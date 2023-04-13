Украинцы могут получить по 10 000 евро: осталось 6 дней

Данная грантовая программа должна была завершиться 9 апреля, но в Минцифры обрадовали украинцев отличной новостью. Программу продлили до 20 апреля, так что вы все еще можете стать одним из десяти счастливчиков, которые получат грант на сумму 10 000 евро для поддержки собственного бизнеса. Данная программа стала возможной благодаря «EU4Business: конкурентоспособность и интернационализация МСП», финансируемой Европейским Союзом и Правительством Германии и осуществляемой компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Немецкая организация сотрудничает в данном вопросе с Министерством цифровой трансформации Украины, приложением “Дия”, украинским государственным учреждением Офис по развитию предпринимательства и экспорта и украинским национальным проектом по развитию предпринимательства и экспорта “Дія.Бізнес”.

Кто может получить грант?

Речь об официальных предпринимателях, работающих в сфере пищевой промышленности или поддерживающих ее.

Среди других требований:

Предприятие зарегистрировано на территории Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Киевской области. При этом, если бизнес зарегистрирован в столице, то он не может претендовать на грант. Помогают только предприятиям, которые базируются на территориях, наиболее пострадавших и продолжающих страдать от боевых действий. Ваш бизнес не работает и не сотрудничает с временно оккупированными территориями, россией и белоруссией, а также другими странами, которые подпадают под санкции. Ваш бизнес не получал никаких грантов от благотворительных организаций за последние два года. Владельцы бизнеса – исключительно граждане Украины. У предприятия есть потенциал, оно активно работает и развивается. В компании работает минимум 11 работников и максимум 249.

Подавать можно только одну заявку. Результаты отбора и имена победителей будут объявлены в конце мая.