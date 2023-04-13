Тепер будь де: в Україні змінили правила проходження медкомісії

Загальна мобілізація триває і ймовірно продовжуватиметься доти доки в Україні триває війна. Наразі, кожен хто отримує повістку рано чи пізно повинен пройти медогляд. Інколи це відразу вказують у повістці, інколи військовозобов’язаного лише просять з’явитися до військкомату і стати на облік, а от на медогляд запрошують вже через деякий час. Станом на сьогодні пройти медогляд можна пройти лише в спеціальної військово-медичної комісії, яка працює при військкоматах. Через це медогляд, по-перше, відбувається трохи сумбурно, адже так званих пацієнтів багато, а медиків мало. По-друге, не так швидко, як це потрібно в умовах воєнного часу, коли безліч хлопців на передовій місяцями чекають на ротацію. Невдовзі все може змінитися.
Медогляд можна буде пройти у будь-якому медичному закладі
У Верховну Раду вже подано законопроєкт згідно з яким медогляд мобілізовані зможуть пройти у будь-якій державній лікарні або поліклініці. Це дозволить не лише пришвидшити процедуру і щоденно обслідувати більшу кількість чоловіків, але й проводити медогляд більш ретельно і відправляти на службу дійсно здорових осіб, які не мають скарг на здоров’я і самопочуття.
Станом на сьогодні це нововведення ще не діє, але вже зовсім скоро зміни ймовірно запрацюють.
Повісток в Дії не буде
І до теми мобілізації, додамо що повісток в “Дії” таки не буде. Подібна інформація тривалий час “гуляла” мережею, але потім її спростували у Мінцифри. Кажуть, це неможливо, та й на практиці складно подібне реалізувати. Все таки поки що, повістка вважається офіційно врученою лише за умови, що вона передана особисто в руки отримувачу, і він поставив на ній свій підпис. Також, на повістці має бути підпис і печатка від військкомату, а також всі дані отримувача коректно заповнені. Якщо, наприклад, в імені або прізвищі було допущено помилку, то повістка вважається не дійсною.
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