Монобанк помножив борг клієнти майже у п’ять разів: жінка в розпачі

На сайті Мінфіну регулярно з’являються коментарі від клієнтів різних фінансових установ. Здебільшого вони про погане, про негативні історії, які трапилися між банками та їх клієнтами, де останні просять поради в інших та намагаються якось вирішити свої питання. В одну з таких неприємних історій потрапила клієнтка Монобанку, киянка Вікторія Павленко, яка до війни активно користувалася послугами “Миттєвої розстрочки” і загалом коштами кредитного ліміту. Всі платежі жінка сплачувала вчасно, тож і проблем з банком у неї ніколи не було. Але після початку війни Вікторія втратила роботу і кілька платежів їй таки не вдалося внести. Борг одразу ж виріс, причому майже вп’ятеро.

Жінка втратила роботу і не змогла щомісяця вносити обов’язковий платіж

Наразі борг киянки виріс з 33 тисяч гривень до 146 000. Все через те, що вона не сплачувала обов’язкові внески в вересні 2022 року та січні 2023 року. На всю суму заборгованості одразу ж було нараховано відсотки.

Спочатку жінка захотіла поговорити з представниками банку, пояснити своє становище, і можливо домовитися про реструктуризацію боргу, але жодного результату це не дало. Наразі мінімальний внесок, який повинна робити жінка кожного місяця — 6000 гривень. Це з її слів половина її зарплати. На жодні поступки кредитор йти не збирається. Сама ж Вікторія називає своє становище “пожиттєвим рабством”.

В Монобанк коротко схарактеризувати цю ситуацію

Представники банку кажуть, що не можуть постійно пропонувати українцям пільгові кредитні ставки чи канікули, адже тоді банк опиниться на межі банкрутства. Стосовно реструктуризації боргу, то така процедура дійсно існує, але її розглядають в кожному випадку індивідуально. І ймовірно, якщо після певного фінансового моніторингу установа бачить, що клієнт таким має змогу поступово виплачувати борг, то ніякої реструктуризації не буде.