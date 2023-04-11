З квітня зміняться тарифи на воду: чи подорожчає й електроенергія?

Про підвищення тарифів на комунальні послуги говориться ще з кінця 2022 року. Подібна інформація постійно проскакує у різноманітних засобах масової інформації. Ще з нового року тарифи на електроенергію зросли для підприємців. Звичайне населення поки що платить за старими цінами. Та ось зміни дійшли до всіх.

Вже з 1-го квітня зростуть тарифи на воду. Середньостатистична сім’я платитиме у місяць на 70-80 гривень більше. Підвищення відбуватиметься у два етапи, тобто перше буде 1-го квітня, а друге — 1 липня. Разом з водою у квітні мала б подорожчати й електроенергія, але цей пункт вирішили ще потягнути, як мінімум до травня.

Як саме подорожчає вода (відсоткове співвідношення)

З 1-го квітня вода подорожчає на 12,3%, а з 1-го липня на 14,1%. Остаточна ціна на воду буде різнитися залежно від області та конкретного міста. Фіксованих цін на воду, як це є з газом, в Україні немає.

До прикладу, в Києві у квітні кубометр води подорожчає з 30 гривень до 38, а в липні це вже буде приблизно 40 гривень. У Львові зараз кубометр води коштує приблизно 26 гривень, найближчим часом подорожчає до 29 гривень. Але це великі міста, і там тарифи на воду трохи нижчі. Наприклад, в невеликому містечку Дрогобич, що у Львівській області вже зараз кубометр коштує 43 гривні й в результаті квітневого підвищення зросте до 51 гривні, а в липні це буде вже аж 58 гривень.

Ціни на газ залишаться незмінними

Опалювальний сезон добігає кінця і все-таки українці платили за газ, як і було обіцяно — 8 гривень за куб. В Україні й далі продовжує діяти мораторій, що забороняє підвищувати ціну до кінця воєнного стану.