Дмитро Гордон пояснив чому жоден з його синів не пішов на фронт

Відомий телеведучий і шоумен Дмитро Гордон доволі ретельно приховує своє особисте життя. Та як виявляється в нього є аж семеро дітей, троє синів і чотири дочки. Хлопці вже давно повнолітні, тож в багатьох українців виникає запитання, де вони, чи перебувають вони під час війни в Україні. Чи зрештою вступили до лав ЗСУ, або принаймні стали на облік у військкоматі, як це зробили вже сотні тисяч звичайних українців. У інтерв’ю на ютуб-каналі “І грянул Грэм” Дмитро нарешті відповів на всі ці запитання.

Сини Гордона не перебувають в Україні

Сини Гордона це 31-річний Ростислав, 28-річний Дмитро, та 21-річний Лев і всі вони живуть закордоном.

«У старшого мого сина захворювання дуже важке, з яким не те що на фронт, йому жити з ним важко. Що стосується двох інших моїх дітей, то вони обидва народжені не в Україні, Лев у мене громадянин Сполучених Штатів Америки. Вони живуть в Америці багато років. Вчилися – один в Англії навчався ще в школі, потім в університеті в Англії. Обидва живуть в Америці», – заявив Гордон.

Один з синів Ростислав отримує дохід з Ютуб, а от інший — Дмитро, працює в Голівуді. Він композитор.

«Він закінчив найкращий університет світу, який випускає композиторів – Берклі. Він працює з Барброю Стрейзанд, Уолтером Афанасьєвим. Серйозний хлопець! Він фільми робить, отримує міжнародні призи», – пишається Гордон.

Разом з Дмитром, у США проживає й брат Лев. Найстарша дочка, якій 24 роки, до війни жила та працювала в Україні. Займала гідну посаду в американській компанії.

Також, Гордон виховує трьох дочок від Олесі Бацман – 11-річна Санта, 6-річна Аліса та 3-річна Ліяна.

Чому Дмитро Гордон власною персоною не йде воювати — невідомо. Йому 55 років, тож він ще цілком військовозобов’язаний. Ну принаймні поки що перебуває в Україні, хоча на початку війни було чимало інформації про те, що він намагався виїхати закордон.