Киевстар, Vodafone и lifecell предложили бюджетные тарифы для людей с низким уровнем дохода

В Украине есть три мобильных оператора. Сложно сказать, кто из них пользуется большей популярностью. Ведь большое количество абонентов обслуживается в каждой из компаний. В последнее время люди все чаще жалуются на высокие цены. Мол, месячная абонплата очень дорогая. Цены действительно поднялись, ведь в последние месяцы у многих абонентов в приоритете был безлимитный мобильный интернет. Операторы добавляли в пакеты дополнительные гигабайты и поднимали ценники. Сейчас же каждая компания анонсировала так называемый бюджетный тарифный план, который может быть комфортным для пенсионеров, и вообще для лиц с ограниченными доходами.
Что предлагает Киевстар?
Компания анонсировала тариф под названием “Любовь к родителям”. Стоит он 125 гривен в месяц и включает в себя:
- Безлимитные разговоры с абонентами Киевстара.
- 50 минут на другие сети.
- 5 Гб интернета.
- 50 смс в пределах Украины.
Тариф позволяет бесплатно подключить Киевстар ТВ с пакетом “Легкий”. Он позволяет свободно просматривать более 130 телеканалов.
Что предлагает Vodafone?
Этот оператор предлагает тариф Vodafone SuperNet Turbo, который стоит 165 гривен в месяц и его действительно сложно назвать бюджетным, зато и наполнение здесь совсем другое.
- Безлимитные разговоры с абонентами Водафон.
- 800 минут (для сравнения в Киевстаре всего 50) на звонки к абонентам других сетей в пределах Украины.
- 50 смс по Украине.
- Безлимитный интернет.
Этот тариф будет идеальным скорее для младшего поколения, а не для пенсионеров. Компания сделала акцент на нуждах молодежи.
Что предлагает lifecell?
Этот оператор предлагает подключать тариф “Просто лайф”, который стоит всего 90 гривен в месяц, и это действительно дешево. В тариф входит:
- Безлимитные разговоры в сети Лайфселл.
- 300 мин на другие сети.
- 8 Гб Интернета.
- Безлимитный доступ к приложению “Дия”.
- Есть возможность подключить тариф на год, тогда получится скидка от общей суммы в размере 15%.
Если проанализировать все три предложения, то самое последнее действительно выгодно и многим может стать интересным.
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