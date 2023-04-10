Киевстар, Vodafone и lifecell предложили бюджетные тарифы для людей с низким уровнем дохода

В Украине есть три мобильных оператора. Сложно сказать, кто из них пользуется большей популярностью. Ведь большое количество абонентов обслуживается в каждой из компаний. В последнее время люди все чаще жалуются на высокие цены. Мол, месячная абонплата очень дорогая. Цены действительно поднялись, ведь в последние месяцы у многих абонентов в приоритете был безлимитный мобильный интернет. Операторы добавляли в пакеты дополнительные гигабайты и поднимали ценники. Сейчас же каждая компания анонсировала так называемый бюджетный тарифный план, который может быть комфортным для пенсионеров, и вообще для лиц с ограниченными доходами.

Что предлагает Киевстар?

Компания анонсировала тариф под названием “Любовь к родителям”. Стоит он 125 гривен в месяц и включает в себя:

Безлимитные разговоры с абонентами Киевстара. 50 минут на другие сети. 5 Гб интернета. 50 смс в пределах Украины.

Тариф позволяет бесплатно подключить Киевстар ТВ с пакетом “Легкий”. Он позволяет свободно просматривать более 130 телеканалов.

Что предлагает Vodafone?

Этот оператор предлагает тариф Vodafone SuperNet Turbo, который стоит 165 гривен в месяц и его действительно сложно назвать бюджетным, зато и наполнение здесь совсем другое.

Безлимитные разговоры с абонентами Водафон. 800 минут (для сравнения в Киевстаре всего 50) на звонки к абонентам других сетей в пределах Украины. 50 смс по Украине. Безлимитный интернет.

Этот тариф будет идеальным скорее для младшего поколения, а не для пенсионеров. Компания сделала акцент на нуждах молодежи.

Что предлагает lifecell?

Этот оператор предлагает подключать тариф “Просто лайф”, который стоит всего 90 гривен в месяц, и это действительно дешево. В тариф входит:

Безлимитные разговоры в сети Лайфселл. 300 мин на другие сети. 8 Гб Интернета. Безлимитный доступ к приложению “Дия”. Есть возможность подключить тариф на год, тогда получится скидка от общей суммы в размере 15%.

Если проанализировать все три предложения, то самое последнее действительно выгодно и многим может стать интересным.