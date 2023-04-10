Київстар, Vodafone і lifecell запропонували бюджетні тарифи для людей з низьким рівнем доходу

В Україні є три мобільні оператори. Складно сказати, хто з них має більшу популярність. Адже доволі велика кількість абонентів обслуговується у кожній з компаній. Останнім часом люди все частіше скаржаться на високі ціни. Мовляв місячна абонплата дуже дорога. Ціни й справді піднялися, адже останніми місяцями в багатьох абонентів в пріоритеті був безлімітний мобільний інтернет. Оператори додавали до пакетів додаткові гігабайти та піднімали цінники. Зараз же кожна компанія анонсувала так званий бюджетний тарифний план, який може бути комфортним для пенсіонерів, та й загалом для осіб з обмеженими доходами.

Що пропонує Київстар?

Компанія анонсувала тариф під назвою “Любов до батьків”. Коштує він 125 гривень на місяць та включає наступне:

Безлімітні розмови з абонентами Київстар. 50 хвилин на інші мережі. 5 Гб інтернету. 50 смс в межах України.

Тариф дозволяє безплатно під’єднати Київстар ТВ з пакетом “Легкий”. Він дає змогу вільно переглядати понад 130 телеканалів.

Що пропонує Vodafone?

Цей оператор пропонує тариф Vodafone SuperNet Turbo, що коштує 165 гривень на місяць і його насправді складно назвати бюджетним, зате й наповнення тут зовсім інше.

Безлімітні розмови з абонентами Водафон. 800 хвилин (для порівняння в Київстарі лише 50) на дзвінки до абонентів інших мереж в межах України. 50 смс по Україні. Безлімітний інтернет.

Цей тариф буде ідеальним швидше для молодшого покоління, а не для пенсіонерів. Компанія зробила акцент на потребах молоді.

Що пропонує lifecell?

Цей оператор пропонує підключати тариф “Просто лайф”, який коштує лише 90 гривень на місяць і це справді дешево. В тариф входить:

Безлімітні розмови в мережі Лайфселл. 300 хв на інші мережі. 8 Гб інтернету. Безлімітний доступ до додатка “Дія”. Є можливість підключити тариф одразу на рік, тоді вийде знижка від загальної суми у розмірі 15%.

Якщо проаналізувати всі три пропозиції, то саме остання дійсно вигідна та багатьом може стати цікавою.