Гинеколог назвала возраст, до которого украинкам нужно завести детей

Женщина сохраняет способность беременеть до наступления менопаузы. Даже во время менопаузы благодаря гормональной терапии есть шанс ощутить радость материнства. Однако у каждой женщины есть определенный запас яйцеклеток, который дается ей с рождения, и со временем их качество ухудшается.
Гинеколог Юлия Николова рассказала все о рекомендованном возрасте для беременности.
Что влияет на качество и количество яйцеклеток
Все девочки рождаются с определенным количеством яйцеклеток. И это количество у всех разное.
Что касается качества и количества яйцеклеток, то это зависит от:
- наследственности;
- образ жизни, который вела мама женщины;
- как проходила беременность
Если женщина вынашивает ребенка и курит, то это точно повлияет на запас яйцеклеток будущего ребенка – бесплодие, ранняя менопауза и другие проблемы.
Как узнать свой запас яйцеклеток
Еще несколько лет назад это было невозможно. Сейчас можно сдать анализ на антимюллеров гормон (АМГ). Сделать это можно в любое время, но даже такое исследование не может точно спрогнозировать шансы на беременность и время, когда точно наступит менопауза.
Интересно и то, что женщина может забеременеть с любыми показателями АМГ. Чаще всего этот анализ сдают для того, чтобы понять нарушение причин менструального цикла или бесплодия, а затем найти тактику лечения, которая поможет в той или иной ситуации.
Можно ли увеличить количество яйцеклеток
Как утверждает врач, это невозможно. Беременность и период кормления грудью не сохраняют яйцеклетки.
Также отрицательно на количество яйцеклеток оказывают влияние комбинированные оральные контрацептивы или другие препараты.
В то же время уменьшение количества яйцеклеток вполне возможно. Стресс, плохое питание, хирургические вмешательства на яичниках, аутоиммунные заболевания, химиотерапия – это негативно сказывается на качестве яйцеклеток.
С каждым годом овариальный резерв уменьшается, то есть яйцеклетки отметят старение. И на это никак повлиять нельзя.
Врач добавляет, ежегодно качество яйцеклеток ухудшается, поэтому риск замерших беременностей и патологий возрастает, особенно после 35 лет.
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