Гінеколог назвала вік, до якого українкам потрібно завести дітей

Жінка зберігає здатність вагітніти до настання менопаузи. Навіть під час менопаузи завдяки гормональній терапії є шанс відчути радість материнства. Однак в кожної жінки є певний запас яйцеклітин, який дається їй від народження, і з часом їх якість погіршується.

Гінеколог Юлія Ніколова розповіла все про рекомендований вік для вагітності.

Що впливає на якість та кількість яйцеклітин

Всі дівчата народжуються з певною кількістю яйцеклітин. І ця кількість у всіх різна.

Щодо якості та кількості яйцеклітин, то це залежить від:

спадковості;

способу життя, який вела мама жінки;

як проходила вагітність.

Якщо жінка виношує дитину та курить, то це точно матиме вплив на запас яйцеклітин майбутньої дитини – безпліддя, рання менопауза та інші проблеми.

Як дізнатися про свій запас яйцеклітин

Ще кілька років тому це було неможливо. Зараз можна здати аналіх на Антимюллерів гормон (АМГ). Зробити це можна будь-коли, але навіть таке дослідження не може точно спрогнозувати шанси на вагітність та час, коли точно настане менопауза.

Цікаво й те, що жінка може завагітніти з будь-якими показниками АМГ. Частіше за все цей аналіз здають для того, щоб зрозуміти порушення причин менструального циклу або безпліддя, а потім знайти тактику лікування, яка допоможе в тій чи іншій ситуації.

Чи можна збільшити кількість яйцеклітин

Як стверджує лікар, це неможливо. Вагітність та період лактації не зберігають яйцеклітини.

Також негативно на кількість яйцеклітин впливають комбіновані оральні контрацептиви або інші препарати.

Водночас зменшення кількості яйцеклітин цілком можливе. Стрес, погане харчування, хірургічні втручання на яєчниках, аутоімунні захворювання, хіміотерапія – все це негативно позначається на якості яйцеклітин.

З кожним роком оваріальний резерв зменшується, тобто яйцеклітини зазначать старіння. І на це жодним чином вплинути не можна.

Лікарка додає, щороку якість яйцеклітин погіршується, тому ризик завмерлих вагітностей та різноманітних патологій зростає, особливо після 35 років.