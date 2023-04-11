Известная астролог Тамара Глоба поделилась своими прогнозами по завершению войны в Украине.

По ее словам, ситуация крайне напряженная. Уже этой весной начнется новый напряженный период, после которого стороны начнут думать о переговорах.

По словам Тамары Глобы, инициаторами мирных переговоров между Украиной и страной-террористкой выступят страны мероприятия. Однако ситуация будет очень сложной длительное время, то мирных переговоров или подписания любых документов следует ожидать не раньше 2024 года.

В целом Вооруженные силы Украины готовятся к масштабному контрнаступлению. Сейчас в Украину поступает множество вооружений и боеприпасов от наших партнеров из Европы, включая тяжелые танки и самолеты.

Также Украина сформировала армию дронов, которая будет помогать преодолевать врага. Наши защитники держат крепость Бахмут, несмотря на происходящий там кошмар. Неоднократно звучало, что контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется уже этой весной, вероятно, в ближайшие несколько недель.

Вероятно, наступление будет происходить в Запорожском направлении в сторону Мелитополя. Это позволило бы нашим защитникам разбить группировку российской армии на две части, что значительно усложнило бы поставки оружия и техники на линию фронта. Однако это лишь одна из версий, на самом деле ВСУ могут нанести удар в любом направлении. Главное, чтобы это было неожиданно для врага. Вспомните, как осенью прошлого года в информационном пространстве постоянно звучала информация об уходе Херсона.Тем временем наши защитники нанесли врагу неожиданный удар на Харьковском направлении и освободили немало населенных пунктов, в том числе Изюм и Балаклея.

Подобное будет происходить и с контрнаступлением. На днях звучала информация о том, что у ВСУ есть 40 000 бойцов для наступления. По другим данным эта цифра больше. А вооружив их натовскими тяжелыми танками и другими современными средствами, мы сможем нанести неожиданный удар по врагу.

Надеемся, что уже следующий новый год мы будем встречать дома, а все наши защитники вернутся живыми и невредимыми.