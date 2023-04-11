Астролог розповіла, коли закінчиться війна в Україні і чи будуть переговори

Відома астрологиня Тамара Глоба поділилася своїми прогнозами стосовно завершення війни в Україні.

За її словами ситуація вкрай напружена. Вже цієї весни почнеться новий напружений період після якого сторони почнуть думати про переговори.

За словами Тамари Глоби ініціаторами мирних переговорів між Україною та країною-терористкою виступлять країни заходи. Однак ситуація буде дуже складною тривалий час, то мирних переговорів чи підписання будь-яких документів варто очікувати не раніше ніж в 2024 році.

Загалом Збройні сили Україні готуються до масштабного контрнаступу. Наразі до України надходить безліч озброєння та боєприпасів від наших партнерів з Європи, включно з важкими танками та літаками.

Також Україна сформувала армію дронів, яка допомагатиме долати ворога. Наші захисники тримають фортецю Бахмут, попри весь кошмар, який там відбувається. Неодноразово звучало, що контрнаступ Збройних сил України розпочнеться вже цієї весни, ймовірно, в найближчі кілька тижнів.

Імовірно, наступ відбуватиметься на Запорізькому напрямку в сторону Мелітополя. Це б дозволило нашим захисникам розбити угрупування російської армії на дві частини, що значно б ускладнило постачання зброї та техніки на лінію фронту. Однак це лише одна з версій, насправді ЗСУ можуть завдати удару у будь-якому напрямку. Головне, щоб це було неочікувано для ворога. Згадайте, як восени минулого року в інформаційному просторі постійно звучала інформація про звільнення Херсона. Тим часом наші захисники завдали ворогу неочікуваного удару на Харківському напрямку та звільнили чимало населених пунктів, серед них Ізюм та Балаклія.

Подібне відбуватиметься і з контрнаступом. Днями звучала інформація про те, що ЗСУ мають 40 000 бійців для наступу. За іншими даними ця цифра більша. А озброївши їх натівськими важкими танками та іншими сучасними засобами, ми зможемо завдати несподіваного удару по ворогу.

Сподіваємося, що вже наступний новий рік ми зустрічатимемо вдома, а всі наші захисники повернуться живими та неушкодженими.