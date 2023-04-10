Сколько сахара можно употреблять ежедневно без вреда для здоровья: результаты нового исследования ученых из США

Сахар считается очень вредным продуктом, поэтому многие врачи и диетологи советуют полностью исключить его из рациона или хотя бы ограничить его количество. Сахар оказывает большое влияние на здоровье человека, в том числе на общую смертность, астму, кариес, ожирение, депрессию и болезни сердца.

В новом исследовании, опубликовавшем издание Eurek Allert сообщили, какое количество сахара не несет никакого вреда здоровью.

Какая безопасная доза сахара в день

Группа ученых из Китая и Соединенных Штатов Америки утверждает, что результаты нового исследования подтверждают рекомендации Всемирной организации здравоохранения о том, что оптимальная доза сахара в сутки должна ограничиваться шестью ложками.

Ученые установили вредную связь между потреблением сахара и кардиометаболическими заболеваниями.

Впервые о вреде сахара ВОЗ начали говорить еще в далеком 1989 году. Тогда после ряда исследований были рекомендации сократить потребление сахара до менее чем 10% от общей дневной энергии.

В 2015 году ВОЗ пересмотрела рекомендации и посоветовали сократить употребление сахара до 5% – то есть шести чайных ложек в день.

Что говорят ученые

В 2023 году группа специалистов просмотрела 73 цели анализа и 8601 статьи, которые охватывали информацию о здоровье детей и взрослых всех возрастов.Они обнаружили связь между добавленными сахарами, то есть глюкозой, фруктозой, сахарозой и столовым сахаром, которые есть в пище и напитках, и развитием многих опасных заболеваний – подагрой, гипертонией, диабетом, раком молочной железы, раком поджелудочной, инфарктами и инсультами.

Что касается детей, то при чрезмерном употреблении сахара они более подвержены развитию астмы, дефициту внимания с гиперактивностью, плотностью костной ткани, кариесом и эрозией зубов.

Также отмечается, что одним из самых больших источников сахара являются напитки, содержащие сахар. То есть газировка и энергетические напитки. Поэтому следует ограничить их потребление до одной порции в неделю.