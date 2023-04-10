Скільки цукру можна вживати щодня без шкоди для здоров’я: результати нового дослідження вчених зі США

Цукор вважається дуже шкідливим продуктом, тож чимало лікарів та дієтологів радять повністю виключити його з раціону, або хоча б обмежити його кількість. Цукор чинить значний вплив на здоров’я людини, в тому числі на загальну смертність, астму, карієс, ожиріння, депресію та хвороби серця.

В новому дослідженні, яке опублікувало видання Eurek Allert повідомили, яка кількість цукру не несе жодної шкоди здоров’ю.

Яка безпечна доза цукру на день

Група вчених з Китаю та Сполучених Штатів Америки стверджують, що результати нового дослідження підтверджують рекомендації від Всесвітньої організації охорони здоров’я про те, що оптимальна доза цукру на добу має обмежуватися шістьма ложками.

Вчені встановили шкідливий зв’язок між споживанням цукру та кардіо-метаболічними захворюваннями.

Вперше про шкоду цукру ВООЗ почали говорили ще в далекому 1989 році. Тоді після низки досліджень були рекомендації скоротити вживання цукру до менше як 10% від загальної денної енергії.

В 2015 році ВООЗ переглянула рекомендації та порадили скоротити вживання цукру до 5% – тобто шести чайних ложок на день.

Що кажуть вчені

В 2023 році група фахівців переглянула 73 мета аналізи та 8601 статті, які охоплювали інформацію про здоров’я дітей та дорослих різного віку. Вони виявили зв’язок між доданими цукрами, тобто глюкозою, фруктозою, сахарозою та столовим цукром, що є в їжі та напоях, та розвитком багатьох небезпечних захворювань – подагрою, гіпертонією, діабетом, раком молочної залози, раком підшлункової, інфарктами та інсультами.

Що стосується дітей, то при надмірному вживання цукру вони більш схильні до розвитку астми, дефіциту уваги з гіперактивністю, щільністю кісткової тканини, карієсом та ерозією зубів.

Також зазначається, що одним із найбільших джерел цукру є напої, що містять цукор. Тобто газована вода та енергетичні напої. Тому варто обмежити їх споживання до однієї порції на тиждень.