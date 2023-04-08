Украинцев призывают поспешить и уплатить налог за недвижимость: назван конечный срок

В Украине действует закон, согласно которому каждый владелец большого жилья должен уплатить налог за “лишние” квадратные метры. Большими числятся квартиры площадью более 60м2, и дома площадью более 120 м2. За каждый лишний метр нужно оплатить деньги. Процент данного налога рассчитывается от размера минимальной зарплаты и не может превышать 1,5% за квадратный метр. Деньги нужно заплатить до 1 июля.
“Поскольку в 2023 году налог начисляется за отчетный 2022 год, то ставка налога рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, установленной на 01.01.2022, которая составляла 6 700 гривен (следовательно максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн.)”. , объясняют эксперты
Для особо крупных жилищ сумма налога совсем другая
Стоит отметить, что если у вас есть квартира, площадь которой превышает 300 м2, или дом свыше 500м2, то сумма налога значительно растет и составляет 25 000 гривен в год. Такую сумму нужно платить за каждый отдельный объект недвижимости, если у человека их несколько.
Если же жилье имеет нескольких собственников, и доля каждого не превышает норму, то налог не взимается совсем.
Появились в Украине и другие налоги
До мая подать декларации должен каждый гражданин, входящий в одну из этих категорий:
- Если вам простили большой долг.
- Если вы получили денежные средства за свои услуги, кроме официальной зарплаты.
- Если вы получили дорогие подарки, наследство или прибыль от аренды жилья.
- За продажу недвижимости.
- Если вы получили доход от работы за границей и вернулись в Украину.
- Если у вас есть дополнительный доход и вы регулярно получаете из него финансовые поступления.
Ставка налога составляет в среднем 18% от полученного дохода.
Следует добавить, что в декларацию не нужно вносить помощь от благотворительных организаций.
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