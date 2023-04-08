Украинцев призывают поспешить и уплатить налог за недвижимость: назван конечный срок

В Украине действует закон, согласно которому каждый владелец большого жилья должен уплатить налог за “лишние” квадратные метры. Большими числятся квартиры площадью более 60м2, и дома площадью более 120 м2. За каждый лишний метр нужно оплатить деньги. Процент данного налога рассчитывается от размера минимальной зарплаты и не может превышать 1,5% за квадратный метр. Деньги нужно заплатить до 1 июля.

“Поскольку в 2023 году налог начисляется за отчетный 2022 год, то ставка налога рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, установленной на 01.01.2022, которая составляла 6 700 гривен (следовательно максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн.)”. , объясняют эксперты

Для особо крупных жилищ сумма налога совсем другая

Стоит отметить, что если у вас есть квартира, площадь которой превышает 300 м2, или дом свыше 500м2, то сумма налога значительно растет и составляет 25 000 гривен в год. Такую сумму нужно платить за каждый отдельный объект недвижимости, если у человека их несколько.

Если же жилье имеет нескольких собственников, и доля каждого не превышает норму, то налог не взимается совсем.

Появились в Украине и другие налоги

До мая подать декларации должен каждый гражданин, входящий в одну из этих категорий:

Если вам простили большой долг. Если вы получили денежные средства за свои услуги, кроме официальной зарплаты. Если вы получили дорогие подарки, наследство или прибыль от аренды жилья. За продажу недвижимости. Если вы получили доход от работы за границей и вернулись в Украину. Если у вас есть дополнительный доход и вы регулярно получаете из него финансовые поступления.

Ставка налога составляет в среднем 18% от полученного дохода.

Следует добавить, что в декларацию не нужно вносить помощь от благотворительных организаций.