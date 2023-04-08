Українців закликають поспішити та сплатити податок за нерухомість: названо кінцевий термін

В Україні діє закон згідно з яким кожен власник великого помешкання повинен сплатити податок за “зайві” квадратні метри. Великими вважаються квартири площею понад 60м2, і будинки площею понад 120 м2. За кожен зайвий метр потрібно сплатити кошти. Відсоток даного податку розраховується від розміру мінімальної зарплати і не може перевищувати 1,5% за один квадратний метр. Гроші треба заплатити до 1 липня.
“Оскільки у 2023 році податок нараховується за звітний 2022 рік, то ставка податку розраховується виходячи з мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2022, яка становила 6 700 гривень (отже максимальна ставка за квадратний метр не може перевищувати 100,5 грн.)”, пояснюють експерти.
Для особливо великих помешкань сума податку зовсім інша
Варто зазначити, що якщо у вас є квартира площа якої перевищує 300 м2, або будинок понад 500м2, то сума податку значно зростає і становить 25 000 гривень на рік. Таку суму потрібно платити за кожен окремий об’єкт нерухомості, якщо в особи їх декілька.
Якщо ж, житло має кількох власників, і частка кожного не перевищує норму, то податок не стягується зовсім.
З’явилися в Україні й інші податки
До травня подати декларації повинен кожен громадянин, який входить до однієї з цих категорій:
- Якщо вам пробачили великий борг.
- Якщо ви отримали кошти за свої послуги, крім офіційної зарплати.
- Якщо ви отримали дорогі подарунки, спадщину, чи прибуток від оренди житла.
- За продаж нерухомості.
- Якщо ви отримали дохід від роботи закордоном і повернулися в Україну.
- Якщо маєте додатковий дохід і регулярно отримуєте з нього фінансові надходження.
Ставка податку в середньому становить 18% від отриманого доходу.
Варто додати, що в декларацію не потрібно вносити допомогу від благодійних організацій тощо.
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