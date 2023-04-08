Українців закликають поспішити та сплатити податок за нерухомість: названо кінцевий термін

В Україні діє закон згідно з яким кожен власник великого помешкання повинен сплатити податок за “зайві” квадратні метри. Великими вважаються квартири площею понад 60м2, і будинки площею понад 120 м2. За кожен зайвий метр потрібно сплатити кошти. Відсоток даного податку розраховується від розміру мінімальної зарплати і не може перевищувати 1,5% за один квадратний метр. Гроші треба заплатити до 1 липня.

“Оскільки у 2023 році податок нараховується за звітний 2022 рік, то ставка податку розраховується виходячи з мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2022, яка становила 6 700 гривень (отже максимальна ставка за квадратний метр не може перевищувати 100,5 грн.)”, пояснюють експерти.

Для особливо великих помешкань сума податку зовсім інша

Варто зазначити, що якщо у вас є квартира площа якої перевищує 300 м2, або будинок понад 500м2, то сума податку значно зростає і становить 25 000 гривень на рік. Таку суму потрібно платити за кожен окремий об’єкт нерухомості, якщо в особи їх декілька.

Якщо ж, житло має кількох власників, і частка кожного не перевищує норму, то податок не стягується зовсім.

З’явилися в Україні й інші податки

До травня подати декларації повинен кожен громадянин, який входить до однієї з цих категорій:

Якщо вам пробачили великий борг. Якщо ви отримали кошти за свої послуги, крім офіційної зарплати. Якщо ви отримали дорогі подарунки, спадщину, чи прибуток від оренди житла. За продаж нерухомості. Якщо ви отримали дохід від роботи закордоном і повернулися в Україну. Якщо маєте додатковий дохід і регулярно отримуєте з нього фінансові надходження.

Ставка податку в середньому становить 18% від отриманого доходу.

Варто додати, що в декларацію не потрібно вносити допомогу від благодійних організацій тощо.