Лікарі назвали бородатих чоловіків небезпечними для здоров’я їхніх партнерок

Чоловіків, які мають бороду дуже багато. Багатьом це сильно личить, додає брутальності та мужності. Подобається це й багатьом представницям жіночої статі. Але як виявилося борода — це не завжди безпечно. І якщо чоловікам здебільшого байдуже, то от жінки можуть отримати серйозні проблеми зі здоров’ям. Про це розповіла дерматолог Муніба Шаха і підтвердила молода дівчина, яка через бороду свого коханого заробила собі досить серйозну болячку.

Чоловіча борода містить багато бактерій

Дерматолог стверджує, що найбільшу небезпеку несуть в собі поцілунки з бородачем, а ще інтимна близькість (оральний секс).

“Борода містить тисячі бактерій. Коли ви торкаєтеся волосинок, вони утворюють крихітні маленькі порізи на шкірі, які можуть призвести до інфекцій, таких як імпетиго”, – зазначив експерт.

Звісно, якщо чоловік дуже ретельно слідкує за бородою, то все може обійтися, але можуть трапитися й неприємні інциденти, як в одної з дівчат, що поділилася своїм негативним досвідом у соціальній мережі Тік Ток.

Жінка отримала інфекцію імпетиго

В Тік Ток з’явився ролик на котрому молода жінка демонструє свою бороду, яка вкрита суцільними ранами. Виявляється це наслідки поцілунків з бородачем. Лікар встановив діагноз — інфекція імпетиго. Це гнійне захворювання дерми, яке провокують такі бактерії як стафілококи та стрептококи. Це дуже заразна інфекція, яка легко передається при тілесному контакті. Спровокувати ускладнення чи просто розвиток хвороби, може низький імунітет та недотримання ретельної гігієни.

Окрім жахливого стану шкіри у хворих спостерігається підвищення температури тіла, а також збільшення лімфатичних вузлів. Лікується це все діло затяжним курсом антибіотиків, які має призначити виключно кваліфікований медик.

Тож, обережно з бородачами, а останнім варто максимально ретельно доглядати за рослинністю на обличчі, використовуючи для цього всі необхідні косметичні засоби та звісно ж дотримуватися ретельної гігієни.