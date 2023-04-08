Вступил в действие новый закон, благодаря которому пенсии многих пенсионеров существенно возрастут

В Украине минимальная пенсия не составляет даже 3000 гривен, и это при наличии необходимого количества стажа. Конечно речь о тех, кто наработал свой стаж на работе, где зарплата была минимальной, или немного выше такой. Те же у кого зарплата была выше средней, и пенсия имеет более высокую, ведь платили большие страховые взносы. Чтобы улучшить финансовое положение пенсионеров в Правительстве придумают разнообразные программы и обновляют Пенсионную реформу. В частности, в 2022 году был инициирован новый законопроект, позволивший ввести в Украине так называемую меценатскую пенсию. Речь о благотворительных пожертвованиях от меценатов (предприниматели, юридические или физические лица, и просто люди, имеющие финансовую возможность помочь).

Взносы могут быть общими или индивидуальными

Люди вносят вклад на счет Пенсионного Фонда могут обозначить его как общим, так и индивидуальным. В первом случае деньги будут разделены между несколькими пенсионерами (приоритет тем, кто больше всего нуждается). Во втором случае меценат может указать конкретное лицо, на счет которого будут переведены средства. Тогда 70% получит это лицо, а остальные 30% разделят между другими пенсионерами.

“После поступления средств на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, 70% благотворительного персонализированного взноса (например, если взнос был 10 000 гривен, то 7 тысяч гривен) будет включен в выплатные документы для избранного пенсионера. Остальные, 30%, будут направлены на финансирование пенсий других пенсионеров”, – говорится в сообщении от Пенсионного Фонда.

Взносы может делать любой проживающий в Украине или за границей. Помогать можно как конкретным родным или знакомым пенсионерам, так и совсем чужим.

Заработало еще одно обновление

Также отныне в Украине каждый безработный может самостоятельно накапливать себе стаж. Для этого нужно вносить взносы в так называемые частные страховые фонды. Пока система еще не досконально налажена, но в ближайшем будущем все станет просто и прозрачно.