Вступив в дію новий закон, завдяки якому пенсії багатьох пенсіонерів суттєво зростуть

В Україні мінімальна пенсія не сягає навіть 3000 гривень, і це при наявності необхідної кількості стажу. Звісно мова про тих, хто напрацював свій стаж на роботі де зарплата була мінімальною, чи трішки вищою від такої. Ті ж в кого зарплата була вище середньої, й пенсію мають вищу, адже платили більші страхові внески. Щоб якось покращити фінансове становище пенсіонерів в Уряді придумають різноманітні програми та оновлюють Пенсійну реформу. Зокрема, у 2022 році був ініційований новий законопроєкт, який дозволив запровадити в Україні так звану меценатську пенсію. Мова про благодійні пожертвування від меценатів (підприємці, юридичні чи фізичні особи, і просто люди, які мають фінансову можливість допомогти).

Внески можуть бути загальними або індивідуальними

Люди роблячи внесок на рахунок Пенсійного Фонду можуть позначити його як загальним, так і індивідуальним. В першому випадку гроші будуть розділені між кількома пенсіонерами (пріоритет тим хто найбільше потребує). В другому випадку меценат може вказати конкретну особу, на рахунок якої переведуть кошти. Тоді 70% отримає ця особа, а решту 30% розділять між іншими пенсіонерами.

“Після надходження коштів на окремий рахунок Пенсійного фонду України, 70% благодійного персоналізованого внеску (наприклад, якщо внесок був 10 000 гривень, то 7 тисяч гривень) буде включено до виплатних документів для обраного пенсіонера. Інші, 30%, будуть направлені на фінансування пенсій інших пенсіонерів“, – йдеться у повідомленні від Пенсійного Фонду.

Внески може робити будь-хто проживаючий в Україні чи закордоном. Допомагати можна, як конкретним рідним чи знайомим пенсіонерам, так і зовсім чужим.

Запрацювало ще одне оновлення

Також, відтепер в Україні кожен безробітний може самостійно накопичувати собі стаж. Для цього потрібно робити внески у так звані приватні страхові фонди. Поки що система ще не досконало налагоджена, але в найближчому майбутньому все стане просто і прозоро.