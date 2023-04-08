Кабмин спишет долги украинцев за коммуналку, но не все так однозначно

Кабинет министров в ближайшее время может принять решение о списании средств за коммуналку.

До начала полномасштабной войны у украинцев были большие долги за коммунальные услуги, сейчас эти суммы выросли в разы. Несмотря на это, правительство может списать долги, но только части граждан.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал подробности на своей странице Telegram.

Он утверждает, что Кабмин сейчас работает над урегулированием возможности списания задолженности за коммунальные услуги в Мелитополе и других населенных пунктах Украины, которые сейчас находятся под контролем российских оккупантов.

По словам Федорова, об этом удалось договориться во время встречи с вице-премьер-министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук во время ее визита в Запорожье.

Отмечается, что в течение года оккупации энергоснабжающие компании Украины продолжают начислять жителям, предприятиям и организациям, которые находятся под контролем оккупантов, средства за поставку электроэнергии и ее распределение.

При этом услуги фактически не предоставляются, так что у людей накопились немалые долги. Только за бюджетными предприятиями Мелитополя есть задолженность в размере 38 миллионов гривен.

Жителям города, значительная часть которых была эвакуирована, до сих пор поступают платежки с многотысячными долгами.

По результатам встречи с Верещуком Кабмин рассмотрит вопрос принятия постановления, согласно которому компания, предоставляющая коммунальные услуги, спишут долги и не будут делать начислений.

Отдельно следует упомянуть, что украинцам, чье жилье разрушено в результате войны, не придется платить за коммуналку. Однако чаще приходится лично обращаться к поставщику, чтобы урегулировать этот вопрос.

Отметим, что до конца апреля ни один вид коммунальной услуги в Украине не подорожает. А уже с мая, вероятно, значительно увеличится стоимость электроснабжения, а вот цена газа и тепла останется неизменной до конца действия военного положения и еще полгода после его отмены.