Кабмін спише борги українців за комуналку, але не все так однозначно 

Кабінет міністрів вже найближчим часом може прийняти рішення про списання коштів за комуналку.

До початку повномасштабної війни в українців були чималі борги за комунальні послуги, зараз ці суми виросли в рази. Попри це уряд може списати борги, але лише частині громадян.

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів подробиці на своїй сторінці Telegram.

Він стверджує, що Кабмін зараз працює над врегулювання можливості списання заборгованості за комунальні послуги в Мелітополі та інших населених пунктах України, які зараз перебувають під контролем російських окупантів.

За словами Федорова, про це вдалося домовитися під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук під час її візиту до Запоріжжя.

Зазначається, що протягом року окупації енергопостачальні компанії України продовжують нараховувати жителям, підприємствам та організаціям, що зараз під контролем окупантів, кошти за постачання електроенергії та її розподіл.

При цьому послуги фактично не надаються, тож в людей накопичилися чималі борги. Лише за бюджетними підприємствами Мелітополя є заборгованість у розмірі 38 мільйонів гривень.

Жителям міста, значна частина яких евакуювалась, досі надходять платіжки з багатотисячними боргами.

За результатами зустрічі з Верещук Кабмін розгляне питання прийняття постанови, згідно з якою, компанія, що надають комунальні послуги, спишуть борги та не робитимуть нарахувань.

Окремо слід згадати, що українцям, чиє житло зруйноване в результаті війни, не доведеться сплачувати за комуналку. Однак найчастіше доводиться особисто звертатися до постачальника, щоб врегулювати це питання.

Зазначимо, що до кінця квітня жоден вид комунальної послуги в Україні не подорожчає. А вже з травня, ймовірно, значно зросте вартість електропостачання, а от ціна газу та тепла залишиться незмінною до кінця дії воєнного стану та ще пів року після його скасування.