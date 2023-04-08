Днями стартует выплата новой помощи от Красного креста: кто может получить 16 тысяч гривен

Стало известно, кто из украинцев может рассчитывать на выплату солидной суммы денежного пособия.

4 апреля в Украине завершился второй этап проекта финансирования поддержки пенсионеров-ветеранов с инвалидностью первой-второй группы. Эта категория граждан имеет право на получение финансовой помощи в размере 16 тысяч гривен. Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

Там сообщили, что в общей сложности было получено 15 тысяч заявок на получение денежной помощи.

В публикации говорится, что заявители, которые пройдут верификацию, получат одним платежом средства на указанный банковский счет в размере четырех тысяч гривен. Сумма в 16 тысяч гривен будет разбита на четыре платежа, то есть лица смогут получать по четыре тысячи гривен четыре месяца подряд. И главное, все это независимо от того, получает лицо другие виды денежной помощи.

В то же время украинцев предупредили, что в дальнейшем возможность подачи заявлений в электронной форме временно прекращается, чтобы завершить процесс выплаты денег и банковские карты заявителям и усовершенствовать технические процессы.

В Министерстве ветеранов подчеркивают, что они вместе с организациями типа Красного креста, желают выстроить простой, доступный и прозрачный сервис.

Напомним, что благотворительный фонд Let’s help объявил о традиционном ежегодном сборе благотворительных средств на подарочные наборы продуктов. Благодаря этому украинцы пенсионного возраста могут получить подарки к светлому празднику Пасхи.

Предварительно планируется, что наборы получат не менее двух-трех тысяч человек. Акция продлится весь апрель, то есть некоторые лица смогут получить помощь уже после праздников. На самом деле это отличная инициатива, ведь одиноким людям очень важно увидеть проявление внимания со стороны других людей, пусть и чужих. Так что предлагаем и вам присоединиться к этой акции, или просто сделайте небольшой подарок одиноким старикам, которые живут рядом.