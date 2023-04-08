Незабаром стартує виплата нової допомоги від ЧХ: хто може отримати 16 тисяч гривень 

Стало відомо, хто з українців може розраховувати на виплату солідної суми грошової допомоги.

4 квітня в Україні закінчився другий етап проекту фінансування підтримки пенсіонерів-ветеранів з інвалідністю першої-другої групи. Ця категорія громадян має право на отримання фінансової допомоги у розмірі 16 тисяч гривень. Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.

Там повідомили, що загалом було отримано 15 тисяч заявок на отримання грошової допомоги.

В публікації йде мова про те, що заявники, котрі пройдуть верифікацію, отримають одним платежем кошти на вказаний банківський рахунок у розмірі чотири тисячі гривень. Сума в 16 тисяч гривень буде розбита на чотири платежі, тобто особи зможуть отримувати по чотири тисячі гривень чотири місяці підряд. І головне, все це незалежно від того, чи отримує особа інші види грошової допомоги.

В той же час українців попередили, що в подальшому можливість подачі заяв в електронній формі тимчасово припиняється, щоб завершити процес виплати грошей та банківські картки заявникам та вдосконалити технічні процеси.

В Міністерстві ветеранів підкреслюють, що вони разом з організаціями на кшталт Червоного хреста, бажають вибудувати простий, доступний та прозорий сервіс.

Нагадаємо, що благодійний фонд Let’s help оголосив про традиційний щорічний збір благодійних коштів на подарункові набори продуктів. Завдяки цьому українці пенсійного віку можуть отримати подарунки до світлого свята Пасхи.

Попередньо планується, що набори отримають не менше двох-трьох тисяч осіб. Акція триватиме весь квітень, тобто деякі особи зможуть отримати допомогу вже після свят. Насправді це чудова ініціатива, адже самотнім людям вкрай важливо побачити прояв уваги з боку інших людей, нехай і чужих. Тож пропонуємо й вам доєднатися до цієї акції, або просто зробіть невеличкий подарунок самотнім стареньким, які живуть поряд.