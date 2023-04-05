На Солнце произошла сильная вспышка: чего ждать в ближайшие дни

В ближайшие дни на Земле следует ожидать магнитной бури средней мощности.

В этом месяце нас ожидает несколько значительных магнитных бурь. Из хороших новостей – то, что они будут менее мощными, чем в марте. Очередная магнитная буря произойдет уже на следующей неделе и продлится два дня.

Такая информация была обнародована на интернет-ресурсе Meteoagent, который составляет онлайн прогноз на основе информации из спутниковых систем NOAA и TESIS, а также на основе научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Согласно опубликованной информации, следующая магнитная буря произойдет на следующей неделе и продлится два дня. Однако плохое самочувствие у метеозависимых может длиться несколько дольше магнитной бури, обычно симптомы наиболее выражены за день до и день после того, как солнечная энергия достигнет нашей планеты.

Следующая магнитная буря средней интенсивности ее классифицируют как К с индексом 4. Уже 12 апреля ее активность спадет до 3 баллов. А это уже означает, что магнитная буря будет слабой.

Напомним, что в марте в течение двух дней фиксировали мощнейшую магнитную бурю за последнее время. Ее индекс будет на уровне 6 и даже 7 баллов. Это притом, что максимальный индекс уже много месяцев не превышал 5 баллов.

Метеозависимым людям следует заранее приготовиться к этому природному явлению. Специалисты рекомендуют отказаться от употребления алкоголя, а также жирной, копченой и соленой пищи, потому что она задерживает воду в организме. Также стоит больше времени проводить на свежем воздухе, прогулки в парке пойдут только на пользу. Также магнитные бури могут стать причиной внезапного головокружения, так что лучше не садиться за руль, а воспользоваться общественным транспортом или вызвать такси. Следует иметь при себе лекарство, которое вы употребляете постоянно, особенно, если страдаете хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.