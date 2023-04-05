На Сонці відбувся сильний спалах: чого чекати найближчими днями

Найближчими днями на Землі варто очікувати магнітної бурі середньої потужності.

Загалом цього місяця нас очікує кілька значних магнітних бурь. З добрих новин – те, що вони будуть менш потужними за ті, що сталися в березні. Чергова магнітна буря відбудеться вже наступного тижня та триватиме два дні.

Таку інформацію було оприлюднено на інтернет-ресурсі Meteoagent, який складає онлайн прогноз на основі інформації із супутникових систем NOAA та TESIS, а також на основі наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.

Відповідно до опублікованої інформації, наступна магнітна буря відбудеться на наступному тижні та триватиме два дні. Однак погане самопочуття в метеозалежних може тривати дещо довше за магнітну бурю, зазвичай симптоми найбільш виражені за день до та день після того, як сонячна енергія досягне нашої планети.

Наступна магнітна буря середньої інтенсивності, її класифікують як К з індексом 4. Вже 12 квітня її активність спаде до 3 балів. А це вже означає, що магнітна буря буде слабкою.

Нагадаємо, що в березні протягом двох днів фіксували надзвичайно потужну магнітну бурю за останній час. Її індекс буде на рівні 6 та навіть 7 балів. Це при тому, що максимальний індекс вже багато місяців не перевищував 5 балів.

Метеозалежним людям слід заздалегідь приготуватися до цього природного явища. Спеціалісти рекомендують відмовитися від вживання алкоголю, а також жирної, копченої та солоної їжі, адже вона затримує воду в організмі. Також варто більше часу проводити на свіжому повітрі, прогулянки в парку підуть лише на користь. Також магнітні бурі можуть стати причиною раптового запаморочення, тож краще не сідати за кермо, а скористатися громадським транспортом або викликати таксі. Варто мати при собі ліки, які ви вживаєте постійно, особливо, якщо страждаєте від хронічних захворювань серцево-судинної системи.