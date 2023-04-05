Как ограниченно годным призывникам подготовиться к вступлению в ряды ВСУ

В социальных сетях все чаще встречаются возмущенные сообщения от призывников с недостатками здоровья относительно того, что их якобы отправили нести службу в “тяжелые” воинские части. Однако согласно пункту 82 Указа Президента Украины “О положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины”, они могут изменить ситуацию.
Для этого достаточно:
- получить отношение с места желаемого прохождения военной службы
- написать рапорт на перевод, добавив к нему отношение и копию справки о состоянии здоровья, что предусматривает ограниченную пригодность к военной службе.
Сейчас призывников, которые технически осведомлены, но имеют определенные изъяны, без проблем зачисляют в ряды механиков по ремонту военной техники.
Конечно, далеко не все могут стать настоящими автослесарями и несколько недель. А вот в отношении бойцов, которые физически не могут находиться под огнем противника в полной боевой экипировке, они также могут приносить пользу государству, находясь в тылу.
Например, Вооруженным силам Украины сейчас крайне нужны “пилоты” дронов. Причем речь идет как о пилотах разведывательных беспилотных аппаратов, так и об операторах боевых дронов-камикадзе, которых сейчас становится все больше.
Получить такое образование можно только через несколько недель в специализированных учебных центрах. Поэтому ограниченно подходящему призывнику нужно заранее позаботиться о получении соответствующих навыков.
После сдачи всех экзаменов призывник получает соответствующий сертификат международного образца. Достаточно показать этот диплом в территориальном центре комплектования, чтобы вас направили в ряды аэроразведчиков или в подразделение боевых дронов.
Такой вид деятельности хоть и не предполагает огневого контакта с врагом на поле боя, но крайне необходим для того, чтобы навсегда прогнать оккупантов с нашей земли.
Итак, если вы имеете статус ограниченного пригодного, то следует уже сейчас подумать, какую пользу вы можете принести ВСУ и получить подтверждение.
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