Як обмежено придатним призовникам підготуватися до вступу в лави ЗСУ

В соціальних мережах все частіше зустрічаються обурені дописи від призовників з вадами здоров’я, стосовно того, що їх начебто відправили нести службу в “важкі” військові частини. Однак згідно з пунктом 82 Указу Президента України “Про положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”, вони можуть змінити ситуацію.
Для цього достатньо:
- отримати відношення з місця бажаного проходження військової служби
- написати рапорт на переведення, додавши до нього відношення та копію довідки про стан здоров’я, що передбачає обмежену придатність до військової служби.
Зараз призовників, які технічно обізнані, але мають певні вади , без жодних проблем зараховують в лави механіків з ремонту військової техніки.
Звісно, далеко не всі можуть стати справжніми автослюсарями та кілька тижнів. А от щодо бійців, які фізично не можуть перебувати під вогнем противника в повному бойовому екіпіруванні, то вони також можуть приносити користь державі, перебуваючи в тилу.
Для прикладу, Збройним силам України зараз вкрай потрібні “пілоти” дронів. При чому мова йде як про пілотів розвідувальних безпілотних апаратів, так і про операторів бойових дронів-камікадзе, яких зараз стає все більше.
Здобути таку освіту можна лише за кілька тижнів в спеціалізованих навчальних центрах. Тож обмежено придатному призовнику потрібно заздалегідь подбати про отримання відповідних навичок.
Після складання всіх іспитів призовник отримує відповідний сертифікат міжнародного зразка. Достатньо показати цей диплом в територіальному центрі комплектування, щоб вас направили до лав аеророзвідників або в підрозділ бойових дронів.
Такий вид діяльності хоч і не передбачає вогневого контакту з ворогом на полі бою, але є вкрай необхідним для того, щоб назавжди прогнати окупантів з нашої землі.
Тож, якщо ви маєте статус обмеженого придатного, то слід вже зараз подумати, яку користь ви можете принести ЗСУ та здобути відповідне підтвердження.
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