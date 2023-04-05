Як обмежено придатним призовникам підготуватися до вступу в лави ЗСУ

В соціальних мережах все частіше зустрічаються обурені дописи від призовників з вадами здоров’я, стосовно того, що їх начебто відправили нести службу в “важкі” військові частини. Однак згідно з пунктом 82 Указу Президента України “Про положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”, вони можуть змінити ситуацію.

Для цього достатньо:

отримати відношення з місця бажаного проходження військової служби

написати рапорт на переведення, додавши до нього відношення та копію довідки про стан здоров’я, що передбачає обмежену придатність до військової служби.

Зараз призовників, які технічно обізнані, але мають певні вади , без жодних проблем зараховують в лави механіків з ремонту військової техніки.

Звісно, далеко не всі можуть стати справжніми автослюсарями та кілька тижнів. А от щодо бійців, які фізично не можуть перебувати під вогнем противника в повному бойовому екіпіруванні, то вони також можуть приносити користь державі, перебуваючи в тилу.

Для прикладу, Збройним силам України зараз вкрай потрібні “пілоти” дронів. При чому мова йде як про пілотів розвідувальних безпілотних апаратів, так і про операторів бойових дронів-камікадзе, яких зараз стає все більше.

Здобути таку освіту можна лише за кілька тижнів в спеціалізованих навчальних центрах. Тож обмежено придатному призовнику потрібно заздалегідь подбати про отримання відповідних навичок.

Після складання всіх іспитів призовник отримує відповідний сертифікат міжнародного зразка. Достатньо показати цей диплом в територіальному центрі комплектування, щоб вас направили до лав аеророзвідників або в підрозділ бойових дронів.

Такий вид діяльності хоч і не передбачає вогневого контакту з ворогом на полі бою, але є вкрай необхідним для того, щоб назавжди прогнати окупантів з нашої землі.

Тож, якщо ви маєте статус обмеженого придатного, то слід вже зараз подумати, яку користь ви можете принести ЗСУ та здобути відповідне підтвердження.