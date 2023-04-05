Українцям роздаватимуть спеціальні ваучери: на що їх можна обміняти

Для українців є чудова новина. З’явився новий вид допомоги, який передбачає врученням людям ваучерів, якими вони можуть покрити навчання в університеті. Про це повідомили у Мінреінтеграції, однак мова лише про внутрішньо переміщених осіб. Допомога зорієнтована виключно на них. Люди мають можливість вступити на навчання безкоштовно, а на вибір у них є понад 70 професій і спеціальностей. Здобувати можна освіту бакалавра, магістра, а також підвищувати власну кваліфікацію. Ваучери можуть отримати також внутрішньо переміщені особи працездатного віку, а ще особи, які були звільнені з російського полону. Навчання держава відшкодовуватиме повністю або частково, кожну ситуацію розглядатимуть у індивідуальному порядку.

Ваучери можна отримати у центрах зайнятості

ВПО можуть звернутися за ваучерами до центрів зайнятості в населених пунктах, де вони зараз зареєстровані. Щоб отримати ваучер, потрібно відповідати наступним вимогам:

Не бути зареєстрованим у центрі зайнятості, як безробітна особа. Не отримувати подібний ваучер раніше. Протягом останніх трьох років не проходити перепідготовку за рахунок благодійних фондів. Мають професійну або вищу освіту.

Перелік спеціальностей дуже великий. Кожен точно зможе вибрати щось не лише перспективне, а й таке, що буде до душі. В списку є такі фахи, як фармацевт, медична сфера, кібербезпека, соціальна робота, соціальне забезпечення, психологія, комп’ютерна інженерія, готельно-ресторанна справа, архітектура та будівництво і багато іншого.

Стосовно переліку закладів, які можуть приймати студентів з ваучерами, то ознайомитися з ними можна тут.

ДЛЯ ВПО проводять безліч тренінгів

Для того, щоб внутрішньо переміщеним особам було легше адаптуватися в нових містах, їм часто пропонують безкоштовні курси та тренінги. Наразі про такі відомо на Рівненщині. Всю актуальну інформацію варто дізнаватися у центрах соціального захисту населення, або у місцевих органах влади за місцем проживання.