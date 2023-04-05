Українцям роздаватимуть спеціальні ваучери: на що їх можна обміняти

Для українців є чудова новина. З’явився новий вид допомоги, який передбачає врученням людям ваучерів, якими вони можуть покрити навчання в університеті. Про це повідомили у Мінреінтеграції, однак мова лише про внутрішньо переміщених осіб. Допомога зорієнтована виключно на них. Люди мають можливість вступити на навчання безкоштовно, а на вибір у них є понад 70 професій і спеціальностей. Здобувати можна освіту бакалавра, магістра, а також підвищувати власну кваліфікацію. Ваучери можуть отримати також внутрішньо переміщені особи працездатного віку, а ще особи, які були звільнені з російського полону. Навчання держава відшкодовуватиме повністю або частково, кожну ситуацію розглядатимуть у індивідуальному порядку.
Ваучери можна отримати у центрах зайнятості
ВПО можуть звернутися за ваучерами до центрів зайнятості в населених пунктах, де вони зараз зареєстровані. Щоб отримати ваучер, потрібно відповідати наступним вимогам:
- Не бути зареєстрованим у центрі зайнятості, як безробітна особа.
- Не отримувати подібний ваучер раніше.
- Протягом останніх трьох років не проходити перепідготовку за рахунок благодійних фондів.
- Мають професійну або вищу освіту.
Перелік спеціальностей дуже великий. Кожен точно зможе вибрати щось не лише перспективне, а й таке, що буде до душі. В списку є такі фахи, як фармацевт, медична сфера, кібербезпека, соціальна робота, соціальне забезпечення, психологія, комп’ютерна інженерія, готельно-ресторанна справа, архітектура та будівництво і багато іншого.
Стосовно переліку закладів, які можуть приймати студентів з ваучерами, то ознайомитися з ними можна тут.
ДЛЯ ВПО проводять безліч тренінгів
Для того, щоб внутрішньо переміщеним особам було легше адаптуватися в нових містах, їм часто пропонують безкоштовні курси та тренінги. Наразі про такі відомо на Рівненщині. Всю актуальну інформацію варто дізнаватися у центрах соціального захисту населення, або у місцевих органах влади за місцем проживання.
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