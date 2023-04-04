Усиление мобилизации: названо более десятка причин, когда непригодных к службе могут призвать

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Все кому более 18 и менее 60 считаются военнообязанными. Однако есть много исключений. В частности, лицо освобождается от службы, если имеет инвалидность, имеет студенческий билет, трое и более детей, опеку над ребенком с особыми потребностями и многое другое. Кое-кто имеет полное и бессрочное освобождение от мобилизации в других бронях действует только определенный период времени. Но абсолютно каждый из всех категорий, освобожденных от мобилизации, может быть призван. Это возможно, если произойдет одна из следующих ситуаций.

Когда могут отменить броню от мобилизации?

Лицо освобожденное от военной службы снова может стать военнообязанным и даже пойти служить, если случится следующее:

Специальная комиссия не подтвердит факт инвалидности. Это возможно в отдельных случаях, если визуально инвалидность не очевидна, и документы, которые предъявляет лицо, вызывают подозрение и требуют дополнительного обследования. Негодность военной службы не может подтвердить военно-врачебная комиссия. Один из троих детей становится совершеннолетним. Исчезает потребность в попечительстве над ребенком с особыми потребностями. Исчезает потребность в попечительстве над больными близкими родственниками. Исчезает необходимость в попечительстве недееспособного лица. Утрата статуса народного депутата. Увольнение из учреждений, имеющихся в статье 14, 23 Закона. Окончание обучения в высших учебных заведениях, или если речь идет о преподавателях, то уменьшение его ставки до 0,75 и ниже. Окончание срока бронирования в компании, в которой работает военнообязанный и не продление этого бронирования.

Последний пункт имеет множество вариаций. Например, предприятие теряет право бронировать своих работников или прекращает свою деятельность. Увольнение забронированного работника с согласия обеих сторон и т.п. Соответственно, броня автоматически перестает действовать, а все военнообязанные должны стать на учет в военкомат.