Дом с живописным видом на озеро всего за $500: где в Украине продают жилье за копейки

В Украине можно всего за $500 купить дом с прекрасным видом на озеро. Правда, такое жилье имеет ряд недостатков, среди которых отсутствие санузла и водопровода, а также заброшенное состояние помещения. Так что новому владельцу придется по меньшей мере сделать ремонт.

Объявление о продаже такого дома на днях появилось на одном из популярных порталов недвижимости. Он расположен в селе Войниха Полтавской области. Площадь жилья небольшая – всего 40 кв. м. Но в его стоимость входит также земельный участок в 40 соток.

В доме 2 комнаты. Есть электричество и скважина с водой. Однако централизованного водо- и газоснабжения нет. Канализация также не проведена, поэтому туалет расположен на улице. К тому же дом нуждается в ремонте. Судя по всему именно эти недостатки жилья и заставили владельца установить на него столь низкую цену всего в $500.

Однако есть у этой недвижимости и преимущества. Прежде всего это ее расположение. Дом находится на берегу озера рядом с лесом. При этом до ближайший города Лубны всего 15 км, а рядом останавливается пригородный поезд и проходит трасса на Миргород.

Следует также отметить, что дом продают по техпаспорту. А еще у него есть почтовый адрес. Так что новый владелец может построить вокруг этого дома здание побольше и провести необходимые коммуникации, избежав при этом излишней бумажной волокиты.

В общем, такое предложение можно считать достаточно выгодным. Ведь дом в небольшом городке или деревне со всеми удобствами сейчас стоит в среднем $10 тыс. А здесь за $500 можно приобрести жилье, которое даже после ремонта или перестройки обойдется новому владельцу значительно дешевле.

Напомним, что самые дешевые дома и квартиры сейчас можно приобрести на востоке Украины в регионах, где идут военные действия. Однако вкладывать деньги в жилье, которое в любой момент могу быть разрушено, мало кто решается.