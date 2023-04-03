Почему люди разводятся: ученые назвали ключевую причину

Брак – это дело нелегкое. Сохранить любовь и доверие в паре очень сложно. Неудивительно, что статистика разводов в Украине и во всем мире просто зашкаливает. Хотя поводы для развода у всех пар разные, ученые определили, что существует лишь одна реальная причина, которая побуждает супругов разорвать свои отношения.

Почему люди разводятся?

Этой главной причиной развода ученые назвали исчезновение душевной близости между партнерами. Результаты своих исследований они опубликовали в популярном научном издании Social Psychological and Personality Science. В статье ученые из Торонтского университета подробно рассказали, как пришли к такому выводу.

Для исследования было отобрано 4105 взрослых людей. Каждому из них выдали специальный опросник, который попросили тщательно заполнять каждую неделю. Вопросы в опросниках касались разных аспектов личной жизни подопытных.

Позже ученые провели анализ ответов в опросниках, учитывая пол и продолжительность отношений заполнявших их людей. Благодаря этим ответам ученые пришли к заключению, что спрогнозировать развод можно по тому, как хотя бы один из партнеров оценивает душевную близость со своей половинкой. Например, люди, которые не проявляли значительного интереса к своему любимому человеку, имели менее длительные отношения, чем остальные опрошенные.

Как сохранить отношения?

В своем исследовании ученые пришли к выводу, что лучший способ спасти брак – работать над близостью в отношениях. Пара должна уделять время друг другу и откровенно разговаривать на темы, которые волнуют каждого из них.

Однако авторы исследования пока не осмеливаются называть свой «рецепт спасения брака» универсальным. Ведь в исследовании они принимали во внимание только мнение одного из партнеров. Если бы удалось проследить уровень близости в паре по мнению обоих ее участников, результаты могли бы существенно отличаться.