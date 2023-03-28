До Украины добрался наиболее заразный штамм коронавируса: названы основные симптомы

Коронавирус к сожалению никуда не исчез, хотя война и отодвинула его на второй план. Вирус продолжает мутировать, заражать и убивать людей по всему миру. Сегодня врачи отмечают распространенность штамма под названием Кракен. По данным ВОЗ этот штамм является самым заразным из изучавшихся до этого. Что известно об этом виде ковида, и какая симптоматика ему присуща?

Что известно о Кракене?

Эпидемиологи поделились несколькими фактами о новом штамме ковида и вот что они говорят:

Этот штамм образовался в результате слияния двух видов штамма Омикрон. То есть произошла своеобразная мутация. Кракен не является более опасным, чем Омикрон, но больше нацелен на поражение рецепторов человека. Высокий уровень заразности этого вируса объясняется тем, что люди практически перестали носить маски. Более того, ситуация ухудшила большая цикличность беженцев из Украины. Людям приходится ночевать в общих центрах, где иногда есть и до 1000 человек. Конечно, это идеальная среда для распространения любого вируса, а тем более такого, как ковид.

Что касается симптоматики, то она у всех разная и зависит от того, вакцинировано ли лицо. Имеются в виде легкие формы течения болезни. Так и достаточно тяжелые. Как и большинство предыдущих штаммов, Кракен провоцирует высокую температуру, кашель, а также потерю вкуса и обоняния.

На третий день болезни может развиться сильная слабость, одышка, головная боль, не проходящая от стандартного обезболивающего. Потеря аппетита, тошнота, рвота и диарея.

В зоне риска прежде всего пожилые люди, а также лица с низким иммунитетом. Они переносят вирус тяжелее всего.

Как обезопасить себя?

Медики настаивают не пренебрегать масками в людных местах, тщательно и часто мыть руки, не забывать об антисептике, а также по возможности вакцинироваться.