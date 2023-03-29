На Нафтогаз масово посипалися скарги: компанія накручує показники лічильника

Нафтогаз наразі вважається монополістом серед усіх компаній, які постачають газ населенню. Так трапилося на початку війни. Ще минулої весни напевно 90% українців стали клієнтами саме цієї компанії. З цим пір не вщухають різного роду скандали та непорозуміння між споживачами та постачальником. Ось і зараз, люди масово скаржаться, що Нафтогаз накручує показники лічильника. Що мовляв, вони подають одні дані, а в платіжках бачать зовсім інші і в 99% випадків вони сильно завищені. То що ж відбувається?

Найбільше скарг на сторінці компанії у Фейсбук

Кожен може переконатися у невдоволенні з боку народу якщо зайде на сторінку компанії у Фейсбук. Практично під кожною публікацією є безліч коментарів, і більшість з них негативного характеру.

«Як усунути проблему із космічним нарахуванням? Показники вчасно передані на газорозподільну компанію, а вони вам передали в кілька разів більше», — поскаржився споживач.

«Передаємо свідчення вчасно, у платежах приходять у рази більше», – додав інший дописувач.

«Ми шлемо одне, а на оплату нам надсилають взагалі інше. Якісь свої у них лічильники та тарифи. А головне – пояснити ніхто нічого не може!», – продовжують писати люди.

В компанії на кожен такий коментар відповідають лаконічно. Просять людей писати напряму у приватні повідомлення, тобто в месенджер, вказувати в повідомленні свій ПІП, та номер особового рахунку. Кожен такий випадок обіцяють розглянути та визначити в чому була причина неправильних цифр.

Людей закликають створювати особисті кабінети

Щоб не було жодних непорозумінь, людей закликають створювати собі особисті кабінети на сайті Нафтогазу. Там можна моніторити ситуацію по власному рахунку, подавати показники, причому робити це до 15 числа кожного місяця, за що отримувати 1% знижки. Це не складно, і дуже зручно, зазначають представники компанії.