До України дістався найбільш заразний штам коронавірусу: названо основні симптоми

Коронавірус на жаль нікуди не зник, хоч війна й відсунула його добряче на другий план. Вірус продовжує мутувати, заражати і вбивати людей по всьому світу. Сьогодні лікарі відмічають поширеність штаму під назвою Кракен. За даними ВООЗ цей штам є най заразнішим з усіх, що вивчалися до цього. Що відомо про цей вид ковіду, та яка симптоматика йому притаманна?
Що відомо про Кракен?
Епідеміологи поділилися кількома фактами про новий штам ковіду і ось, що вони кажуть:
- Цей штам утворився внаслідок злиття двох видів штаму Омікрон. Тобто відбулася своєрідна мутація.
- Кракен не є більш небезпечним ніж Омікрон, але більше націлений на враження рецепторів людини.
- Високий рівень заразності цього вірусу пояснюється тим, що люди практично перестали носити маски. Більше того ситуація погіршила велика циклічність біженців з України. Людям доводиться ночувати у загальних центрах, де інколи є й до 1000 осіб. Звісно — це ідеальне середовище для поширення будь-якого вірусу, а тим паче такого, як ковід.
Щодо симптоматики, то вона у всіх різна і залежить від того, чи вакцинована особа. Є як легкі форми перебігу хвороби. Так і досить важкі. Як і більшість попередніх штамів Кракен провокує високу температуру, кашель, а також втрату смаку і нюху.
На третій день хвороби може розвинутися сильна слабкість, задишка, головний біль, яка не проходить від стандартного знеболювального. Втрата апетиту, нудота, блювота та діарея.
В зоні ризику насамперед літні люди, а також особи з низьким імунітетом. Вони переносять вірус найважче.
Як убезпечити себе?
Медики наполягають не нехтувати масками у людних місцях, ретельно і часто мити руки, не забувати про антисептики, а також по можливості вакцинуватися.
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