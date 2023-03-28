До України дістався найбільш заразний штам коронавірусу: названо основні симптоми

Коронавірус на жаль нікуди не зник, хоч війна й відсунула його добряче на другий план. Вірус продовжує мутувати, заражати і вбивати людей по всьому світу. Сьогодні лікарі відмічають поширеність штаму під назвою Кракен. За даними ВООЗ цей штам є най заразнішим з усіх, що вивчалися до цього. Що відомо про цей вид ковіду, та яка симптоматика йому притаманна?

Що відомо про Кракен?

Епідеміологи поділилися кількома фактами про новий штам ковіду і ось, що вони кажуть:

Цей штам утворився внаслідок злиття двох видів штаму Омікрон. Тобто відбулася своєрідна мутація. Кракен не є більш небезпечним ніж Омікрон, але більше націлений на враження рецепторів людини. Високий рівень заразності цього вірусу пояснюється тим, що люди практично перестали носити маски. Більше того ситуація погіршила велика циклічність біженців з України. Людям доводиться ночувати у загальних центрах, де інколи є й до 1000 осіб. Звісно — це ідеальне середовище для поширення будь-якого вірусу, а тим паче такого, як ковід.

Щодо симптоматики, то вона у всіх різна і залежить від того, чи вакцинована особа. Є як легкі форми перебігу хвороби. Так і досить важкі. Як і більшість попередніх штамів Кракен провокує високу температуру, кашель, а також втрату смаку і нюху.

На третій день хвороби може розвинутися сильна слабкість, задишка, головний біль, яка не проходить від стандартного знеболювального. Втрата апетиту, нудота, блювота та діарея.

В зоні ризику насамперед літні люди, а також особи з низьким імунітетом. Вони переносять вірус найважче.

Як убезпечити себе?

Медики наполягають не нехтувати масками у людних місцях, ретельно і часто мити руки, не забувати про антисептики, а також по можливості вакцинуватися.