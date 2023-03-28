У трех знаков зодиака впереди месяц неудач: кого не пожалеет апрель

Апрель для некоторых знаков зодиака станет месяцем конфликтов и недоразумений. Им станет сложно претворять в жизнь свои планы, ведь на пути будут постоянно возникать препятствия. Да и вообще, энергия второго месяца весны будет для этих представителей зодиака крайне напряженной.

Наиболее проблемным, по мнению астрологов, апрель станет для Близнецов, Дев и Водолеев. На них окажет негативное влияние транзит Сатурна в созвездие Рыб и солнечное затмение в знаке Овна. Добавит «перца» и ретроградный Меркурий в Тельце, который настроит представителей избранных знаков на агрессию и сделает на удивление конфликтными.

Близнецы

Близнецы, которыми управляет планета Меркурий, первыми пострадают от ее ретроградности. Апрель не принесет представителям этого знака ни одной хорошей новости. Кроме того Близнецы погрузятся в тяжкие мысли и будут вынуждены принять не одно сложное решение.

На работе, да и в личной жизни уроженцев знака постигнут разочарования. Из-за этого они могут оказаться на грани депрессии. Чтобы избежать такого развития событий, астрологи настойчиво советуют Близнецам «взять паузу», отдохнуть и привести в порядок свои мысли. Тогда уже в следующем месяце все обязательно наладится.

Дева

Девам в апреле придется разобраться с постоянно преследующей их проблемой. Уроженцам знака очень сложно найти баланс между карьерой и личной жизнью. Они часто бросаются в работу «с головой», совершенно забывая о любимом человеке. А это, в свою очередь, приводит к обидам и скандалам.

Ретроградное движение Меркурия, которое начнется 21 апреля, не улучшит ситуацию. Дев как будто будут проверять на прочность. Чтобы сохранить и семью, и любимую работу им придется приложить немало усилий. Но если бы это было представителям знака не по плечу, судьба не послала бы им таких испытаний.

Водолей

Ретроградный Меркурий станет для Водолеев плохим знамением. Представители знака в течение всего месяца будут напряжены и расстроены. У них возникнут проблемы на работе, которые приведут ко громкой ссоре с несколькими коллегами.

К счастью, эти конфликты представителям знака под силу предотвратить. Достаточно проявить немного больше понимания и сдержать свои эмоции. Тогда худших последствий удастся избежать.