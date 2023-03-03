Тепер не тільки алкоголь: в Україні ведуть акциз на газовані напої

В Україні збираються ввести акциз на солодкі газовані напої. Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроект №9032, покликаний внести відповідні зміни в Податковий кодекс України. Якщо його приймуть, акциз доведеться платити за всі мінеральні та газовані води, що мають у своєму складі цукор, підсолоджувачі чи ароматизатори.

За пропозицією народних депутатів Антоніни Славицької та Анатолія Бурмича, що входять до складу авторів законопроекту, суму акцизу визначатиме кількість цукру чи підсолоджувача в 1 літрі напою. Податкова ставка, передбачена в документі, складає 10 грн за кожні 25 грам цукру. Оподаткуванню за цим правилом будуть підлягати всі напої з кодом УКТ ЗЕД 2202 10 00 00.

Щоправда ініціатори нововведення запропонували на час військового стану в країні дещо пом’якшити умови оподаткування, зменшивши ставку акцизу удвічі. Тобто за кожні 25 грам цукру чи підсолоджувача в літрі напою доведеться платити не 10 грн, а лише 5 грн. В законі нардепи також прописали термін дії такого зниженого акцизу до 31 грудня 2023 року. Та в разі продовження дії військового стану, ставка акцизу не зміниться аж до дня його скасування.

Автори революційного законопроекту переконані, що введення акцизу на солодку газовані води сприятиме обмеженню споживання цукру та загальному оздоровленню українців. Адже коли мінералка та солодкі напої здорожчають, їх популярність серед населення зменшиться. А враховуючи що в кожному літрі популярних в Україні Coca-cola, Pepsi, Fanta та інших газованих вод міститься близько 100 грн цукру на 1 літр, їх вартість зросте щонайменше на 40 грн.

Проект закону зареєстрували в парламенті 17 лютого 2023 року. Наразі його розглядають у профільному комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Щоб закон прийняли, він повинен успішно пройти обидва читання та отримати підпис президента Володимира Зеленського.