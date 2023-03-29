В «Приват24» изменились условия переводов: украинцам придется привыкать

ПриватБанк отменил комиссию на часть международных переводов. Теперь клиенты смогут переводить деньги с карт польских и немецких банков на карты Привата, не теряя при этом ни гривны. Правда, такие льготные условия будут действовать недолго – лишь до июля 2023 года.

Бесплатный денежный перевод из Германии и Польши можно осуществить с помощью онлайн-банкинга «Приват24». Услуга доступна как на портале банка, так и в одноименном мобильном приложении. Об этом сообщили в пресс-службе государственного банка.

Представители ПриватБанка также объяснили, как перевести средства с карт в Германии или Польше на карту Привата. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

авторизироваться в «Приват24» через сайт или мобильное приложение;

перейти в меню «Сервисы»;

выбрать пункт «Переводы», а затем – опцию «На карту»;

выбирая счет, с которого будет произведен перевод, указать немецкую или польскую карту, введя

ее номер и другие реквизиты;

система осуществит перевод по льготным условиям без комиссии.

Переводить деньги с немецких и польских карт без комиссии можно будет до июля 2023 года. Затем банк вернет стандартную комиссию на такие операции, которая составляет 1,5% от суммы перевода.

Переводами на льготных условиях смогут воспользоваться украинцы, работающие за границей и желающие помочь своим близким в Украине. Также с помощью переводов без комиссии им будет проще «донатить» на нужды ВСУ и пострадавших от войны сограждан. В частности, осуществлять прямые переводы на счета волонтеров для приобретения военного оборудования и других необходимых товаров.

Напомним, что ПриватБанк недавно ввел систему, с помощью которой клиенты смогут загружать свои документы прямо из приложения «Дия». Это значительно упростит и ускорит процесс регистрации в онлайн-банкинге. Ведь теперь новым пользователям не придется делать фото паспорта, идентификационного кода и других документов и загружать каждый из них на сайт банкинга или в приложение «Приват24».