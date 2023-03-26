Озвучены последствия для беженцев, не декларирующих иностранные доходы в Украине

Украинские беженцы, получающие финансовую помощь за рубежом, обязаны декларировать эти выплаты, хотя от налогов можно освободиться.

Требование к декларации

С начала полномасштабного вторжения России миллионы украинцев ищут убежища в других странах. Находясь за рубежом, они часто обращаются за статусом беженца и получают финансовую помощь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис Уполномоченного по правам человека.

Согласно Налоговому кодексу, налогоплательщики обязаны ежегодно подавать декларацию об имуществе и доходах для целей налогообложения. Однако закон содержит положения, освобождающие от налогообложения определенные иностранные доходы.

Освобождение для пострадавших физических лиц и семей

Освобождение распространяется на “физических лиц и членов семей, пострадавших в результате вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, воспользовавшихся правом на временную защиту за рубежом и получающих помощь от иностранных государств и их государственных фондов”, – говорится в отчете.

Украинцы, которые получают финансовую помощь за рубежом, должны декларировать эти выплаты. Однако они не обязаны платить налоги на этот иностранный доход или военный сбор.

Чтобы подать электронную налоговую декларацию, посетите Электронный кабинет в разделе “ЭК для граждан”, в подразделе “Закон о налоге на имущество и подоходном налоге”.